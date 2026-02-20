Mega feirão tem 200 vagas para quem quer entrar no mercado de trabalho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 28 de fevereiro, das 9h às 13h, a GERAR CIC realiza o Mega Feirão de Vagas, com mais de 200 oportunidades para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho como Aprendiz ou Estagiário.

Com inscrição gratuita via formulário disponível no site da GERAR, o Mega Feirão é a chance ideal para quem quer sair na frente e conquistar uma oportunidade real de trabalho.

O evento acontece na sede da instituição, na Rua Senador Accioly Filho, 511, na Cidade Industrial de Curitiba. Voltado para jovens de 17 a 22 anos para aprendiz e a partir de 17 anos para estágio, o feirão promete conectar talentos a empresas de diversos setores, facilitando o acesso ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional.

As vagas de aprendiz contemplam áreas como alimentação, telemarketing, auxiliar de produção, logística, comércio e varejo — setores com alta demanda e possibilidade de crescimento. Já as oportunidades de estágio são direcionadas a estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Pedagogia.

Mais do que vagas, o evento oferece uma experiência completa: os participantes terão acesso à orientação profissional, contato direto com recrutadores e ainda poderão participar de sorteios de brindes.