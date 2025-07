Novo voo direto no Paraná vai ligar Foz do Iguaçu e Fortaleza

Um novo voo nacional sem escalas foi anunciado para o Paraná. A partir do mês de novembro, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu receberá uma escala direta para a cidade de Fortaleza, no Ceará, através da Companhia Gol Linhas Aéreas.

A escala será semanal e as datas e valores serão divulgados pela empresa em breve. A nova conexão nacional se soma aos dois voos divulgados neste mês pela Companhia Latam: Curitiba-Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão) e Foz do Iguaçu-Brasília.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, ressalta que essa nova ligação entre Foz do Iguaçu e o Ceará conecta dois importantes destinos turísticos brasileiros. “Foz do Iguaçu é um destino mundial por abrigar as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo. O aumento do turismo reflete na geração de emprego e renda e na economia do estado”, disse.

Voo direto com Ceará também pode ser ponto de conexão internacional

Além da conexão direta com o Paraná, o Ceará também anunciou, nesta semana, o voo direto com Montevideu. A expectativa é que o novo voo nacional atenda tanto passageiros com saída de Fortaleza com destino a Foz do Iguaçu quanto aqueles que utilizam a capital cearense como ponto de conexão.

A conexão aérea, de acordo com o diretor de Operações e Segmentação turística do Viaje Paraná, Marcelo Martini, pode refletir no aumento do turismo entre os dois estados.

“Com certeza, vai facilitar a vinda de turistas do Nordeste para o Paraná, em busca de atrativos que são únicos aqui. Além das Cataratas e os diversos atrativos de Foz do Iguaçu, os turistas podem conhecer diferentes roteiros em todo o Paraná. Além disso, Foz do Iguaçu fica em uma localização privilegiada, na tríplice fronteira, divisa com Paraguai e Argentina”, afirmou.