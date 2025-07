3ª edição do Confeita Curitiba terá aula-show, expositores e negócios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para sediar a terceira edição do Confeita, o maior encontro de confeitaria do Sul do Brasil. Nos dias 27 e 28 de agosto, o Espaço Torres será o ponto de encontro para confeiteiros, padeiros e sorveteiros que buscam aprimorar suas habilidades e expandir seus negócios.

O evento, idealizado por Juliana Paiff, surgiu durante a pandemia para atender às necessidades dos empreendedores do setor. “Criamos um ambiente acolhedor onde as pessoas aprendem, trocam ideias e se preparam para os desafios do dia a dia”, explica Juliana.

Destaques do Confeita Curitiba 2024:

1. Aulas-show com estrelas da confeitaria – Nomes como Amélia Lino, Lucas Corazza e Cesar Yukio compartilharão técnicas e tendências. Talentos locais como Vinicius Coutinho e Cristiane Betho também marcarão presença.

2. Exposição de produtos e networking – Estandes de marcas renomadas como Bunge e Harald oferecerão novidades em insumos. O Sebrae/PR promoverá uma rodada de negócios, conectando profissionais e empresas.

3. Confeita Awards – Concurso de bolos em três categorias: casamento, pasta americana e creme. Inscrições até 25 de julho.

4. Parceria estratégica – A Davipan Distribuidora, com quase 30 anos de mercado, é a realizadora oficial. “Estamos alinhados à proposta de profissionalização do setor”, afirma Fátima Yae, sócia da empresa.

O Confeita Curitiba é mais que um evento; é um catalisador para o crescimento profissional. As inscrições já estão abertas, com vagas limitadas. Saiba mais no site do evento ou pelo telefone (41) 98770-0333