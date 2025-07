Nova fábrica japonesa no Paraná será entregue em 2027 com 550 empregos diretos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já em construção, a nova fábrica da marca japonesa Nissin Foods tem previsão de conclusão para abril de 2027, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O complexo industrial está localizado no quilômetro 164 da PR-151, sentido Ponta Grossa–Castro, e ocupará 413,2 mil metros quadrados, sendo 68,2 mil metros quadrados de área construída.

O projeto recebe mais de R$ 1 bilhão em investimentos por meio do programa Paraná Competitivo e deve gerar mais de 550 empregos diretos na região. A iniciativa faz parte dos 467 contratos firmados pelo programa coordenado pela Secretaria da Fazenda, em parceria com a Invest Paraná, agência estadual de captação de investimentos. Ao todo, o Paraná Competitivo já atraiu mais de R$ 57 bilhões em investimentos privados nos últimos seis anos.

A nova unidade da Nissin irá produzir macarrão instantâneo tradicional em pacote e também a versão em copos (cup noodles). Parte da produção em Ponta Grossa também será destinada para exportação.

Emprego e qualificação

A parceria entre o governo estadual e a empresa é de mão dupla: enquanto o Estado oferece incentivos fiscais, a multinacional atua na formação de mão de obra para atuar na nova planta.

Mesmo antes da conclusão da obra, já existe a possibilidade de expansão da fábrica. Um novo ciclo de investimentos está em análise e pode resultar em uma ampliação significativa do projeto inicial, com reflexos positivos na geração de empregos e no fortalecimento da economia regional.

