Prudentópolis, joia das Cachoeiras do Paraná, pode ganhar título oficial

Prudentópolis, conhecida como a “Terra das Cachoeiras Gigantes“, pode estar prestes a receber um reconhecimento oficial que promete impulsionar ainda mais o turístico na região. Um projeto de lei propõe conceder ao município o título de Capital Paranaense das Cachoeiras, destacando sua impressionante riqueza natural. A cidade fica a cerca de 3 horas de carro de Curitiba.

Com mais de 100 cachoeiras catalogadas, muitas ultrapassando os 100 metros de altura, Prudentópolis é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. O Salto São Francisco, com seus imponentes 196 metros de queda livre, é considerado a maior cachoeira do Sul do Brasil e se destaca como uma das atrações principais do Parque Estadual da Serra da Esperança.

O projeto de lei nº 486/2025, protocolado pelo Bloco PT-PDT e liderado pela deputada Luciana Rafagnin, visa não apenas reconhecer, mas também impulsionar o turismo sustentável na região. “Queremos valorizar o potencial turístico e ambiental do município, promovendo a preservação e o desenvolvimento sustentável”, afirma Rafagnin.

Além das cachoeiras gigantes, Prudentópolis oferece aos visitantes uma experiência única em meio a cânions, florestas nativas e formações geológicas singulares. Quedas menores servem como duchas naturais, enquanto grutas e penhascos compõem um cenário de tirar o fôlego.

História tão rica quanto sua geografia

A história de Prudentópolis, fundada em 1906, é tão rica quanto sua geografia. Com forte influência da imigração europeia, especialmente ucraniana, a cidade se tornou a segunda maior da região Centro-Sul e Centro-Oeste do Paraná, ocupando o 5º lugar em extensão territorial no estado.

A abundância de cachoeiras na região é resultado de uma combinação perfeita entre a riqueza hídrica e o relevo acidentado. Rios importantes como o São Francisco, dos Patos, Ivaí e São Sebastião cortam o município, contribuindo para a formação desse espetacular patrimônio natural.

