Novo sistema de alerta de desastres climáticos do Paraná tem teste adiado

O teste do novo sistema de alertas de desastres climáticos, que aconteceria neste sábado (20), em Morretes e União da Vitória, foi adiado pelo Governo Federal, que ainda vai definir a nova data. O alerta apareceria na tela do celular de quem estivesse nos perímetros das duas cidades, através do sistema Cell Broadcast, que permite que celulares de uma determinada área, estipulada previamente, recebam as mensagens independentemente de adesão.

O teste aconteceria simultaneamente em cidades de sete estados brasileiros, para entender o funcionamento da ferramenta antes de sua implantação definitiva. A iniciativa é do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e a implantação no Paraná conta com apoio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao qual a Defesa Civil Nacional é vinculada, explicou que a pasta resolveu adiar o teste porque deseja alinhar, junto ao alerta, os planos de contingência de cada município que vai participar do projeto-piloto. Isso inclui toda a logística após o aviso à população, como o deslocamento a abrigos ou áreas de menor risco. A indisponibilidade de agenda das autoridades envolvidas também foi um dos motivos da mudança.

Além de Morretes e União da Vitória no Paraná, o sistema também seria testado nas cidades de Angra dos Reis (RJ), Blumenau (SC), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Gaspar (SC), Indianópolis (MG), Muçum (RS), Petrópolis (RJ), Roca Sales (RS), São Sebastião (SP) e Uberlândia (MG).

Novo sistema

A principal diferença do novo sistema para os alertas que a Defesa Civil do Paraná já envia (SMS, WhatsApp e Telegram) é que, além de não ser necessário efetuar inscrição prévia, a mensagem de alerta aparece na tela do celular como um pop-up e obrigará o usuário a interagir com o aviso. Um alerta sonoro também acompanha a mensagem. Ele é diferente de uma ligação e busca garantir que a pessoa tome conhecimento sobre o alerta independente de o celular estar em modo silencioso ou não.

O Cell Broadcast deve ser utilizado apenas para alertas com o maior nível de severidade, orientados pelo Governo Federal. Eles serão enviados com antecedência e permitirão que os municípios coloquem em prática seus planos de contingência, com apoio e orientação da Defesa Civil Estadual e das forças de segurança e salvamento que atuam nos municípios que serão impactados.

O objetivo é alertar moradores de áreas que estejam na iminência de serem atingidas por grandes eventos climáticos, como chuvas, vendavais e deslizamentos, e ajudar a população dos municípios a se preparar adequadamente.

