Região Metropolitana de Curitiba ganha nova unidade do Poupatempo nesta terça

Uma nova unidade do Poupatempo será inaugurada nesta terça-feira (2/12) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O posto de atendimento, localizado na Rua São Vicente de Paulo, 205, no centro da cidade, oferecerá mais de 240 serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais e empresas públicas.

Com esta inauguração, o Paraná passa a contar com nove unidades do Poupatempo. Seis delas estão funcionando: duas em Curitiba e uma em cada uma das cidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. Outras três unidades, incluindo a de Araucária, Cascavel e Foz do Iguaçu, encontram-se em fase de testes.

O objetivo do Poupatempo é reunir diversos serviços públicos em um único local, simplificando o acesso dos cidadãos a documentos e procedimentos administrativos. A inauguração está marcada para as 11 horas desta terça-feira.

Para mais informações sobre os serviços disponíveis e horários de funcionamento, os interessados podem consultar o site oficial do Poupatempo.