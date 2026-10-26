Saúde

Novo hospital no Oeste do Paraná terá nova maternidade e espaço para mais 100 leitos de internação

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Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 26/10/26 11h04
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Renderização arquitetónica em perspectiva aérea frontal de um complexo hospitalar moderno, caracterizado por linhas geométricas e predominância de tons azuis, cinzentos e brancos. Em primeiro plano, a entrada principal apresenta passadeiras de peões pintadas de branco no asfalto, vias de acesso pavimentadas e pequenas ilhas de jardins bem cuidados. Algumas pessoas encontram-se junto à guarita de segurança e à entrada de veículos. No plano intermediário, a fachada do edifício exibe grandes superfícies envidraçadas enquadradas por estruturas arquitetónicas robustas em azul-escuro e cinzento. Painéis com sinalética institucional identificam as áreas do complexo, incluindo o logotipo com a inscrição "Itamed HOSPITAL" na entrada central e a indicação "MATERNIDADE" na ala esquerda. Coberturas em marquise estendem-se sobre as zonas de circulação de viaturas. Ao fundo, o horizonte revela-se sob um céu azul claro com nuvens esparsas, sob iluminação solar diurna que projeta sombras nítidas sobre o complexo.
Hospital terá novos leitos. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

Moradores de Foz do Iguaçu e das cidades vizinhas vão passar a contar com uma nova maternidade moderna e equipada no Hospital Itamed. O projeto prevê um investimento de R$ 82 milhões para construir uma estrutura de 7 mil metros quadrados dedicada ao atendimento de mães e bebês da região. A obra será custeada por meio de parcerias entre a Itaipu Binacional e o Ministério da Saúde.

A nova unidade vai reunir em um só lugar Pronto-Socorro Obstétrico, UTI e UCI Neonatal, UTI Pediátrica, salas para parto humanizado e alojamento conjunto. A intenção é dar mais conforto e segurança às gestantes da Tríplice Fronteira, além de resolver a sobrecarga atual do hospital, que hoje realiza cerca de 400 partos por mês — a maioria (80%) feita gratuitamente pelo SUS.

Com o novo espaço, a capacidade vai subir para até 460 partos mensais. A mudança também trará um benefício extra para toda a rede de saúde local: o espaço que hoje é ocupado pela maternidade antiga será reformado para abrir 100 novos leitos de internação. Essa reorganização faz parte dos planos para transformar o local no futuro Hospital Modelo de Fronteira.

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Além da ampliação física, a unidade de Foz do Iguaçu foi selecionada pelo governo federal para integrar a Rede Nacional de Hospitais Inteligentes. Isso significa que a nova estrutura vai receber tecnologias de ponta, como sistemas digitais e recursos de inteligência artificial para agilizar diagnósticos e tratamentos.

A iniciativa se soma a outros investimentos em saúde que estão sendo feitos na região de fronteira, incluindo obras no lado paraguaio financiadas pela Itaipu. O objetivo das autoridades é garantir que o sistema público consiga atender tanto a população local quanto o grande fluxo de turistas e moradores dos países vizinhos que circulam diariamente pela cidade.

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