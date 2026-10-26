Novo hospital no Oeste do Paraná terá nova maternidade e espaço para mais 100 leitos de internação

Moradores de Foz do Iguaçu e das cidades vizinhas vão passar a contar com uma nova maternidade moderna e equipada no Hospital Itamed. O projeto prevê um investimento de R$ 82 milhões para construir uma estrutura de 7 mil metros quadrados dedicada ao atendimento de mães e bebês da região. A obra será custeada por meio de parcerias entre a Itaipu Binacional e o Ministério da Saúde.

A nova unidade vai reunir em um só lugar Pronto-Socorro Obstétrico, UTI e UCI Neonatal, UTI Pediátrica, salas para parto humanizado e alojamento conjunto. A intenção é dar mais conforto e segurança às gestantes da Tríplice Fronteira, além de resolver a sobrecarga atual do hospital, que hoje realiza cerca de 400 partos por mês — a maioria (80%) feita gratuitamente pelo SUS.

Com o novo espaço, a capacidade vai subir para até 460 partos mensais. A mudança também trará um benefício extra para toda a rede de saúde local: o espaço que hoje é ocupado pela maternidade antiga será reformado para abrir 100 novos leitos de internação. Essa reorganização faz parte dos planos para transformar o local no futuro Hospital Modelo de Fronteira.

Além da ampliação física, a unidade de Foz do Iguaçu foi selecionada pelo governo federal para integrar a Rede Nacional de Hospitais Inteligentes. Isso significa que a nova estrutura vai receber tecnologias de ponta, como sistemas digitais e recursos de inteligência artificial para agilizar diagnósticos e tratamentos.

A iniciativa se soma a outros investimentos em saúde que estão sendo feitos na região de fronteira, incluindo obras no lado paraguaio financiadas pela Itaipu. O objetivo das autoridades é garantir que o sistema público consiga atender tanto a população local quanto o grande fluxo de turistas e moradores dos países vizinhos que circulam diariamente pela cidade.