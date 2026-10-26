Maringá ganha nova central logística para atender indústria farmacêutica

A Ativa Logística inaugurou uma nova unidade em Maringá, no Norte do Paraná, para ampliar a capacidade de transporte, armazenagem e distribuição de medicamentos, cosméticos e produtos de bem-estar. Com 2,4 mil metros quadrados, a estrutura foi planejada para atender à demanda de indústrias e distribuidores da região. A empresa projeta dobrar a movimentação da operação ainda em 2026.

Localizada na rodovia PR-317, no bairro Gleba Ribeirão Pinguim, a filial terá foco principalmente no mercado farmacêutico, responsável por 70% da capacidade operacional prevista. Os outros 30% serão destinados a produtos de beleza e bem-estar.

A unidade conta com área climatizada e acompanhamento contínuo de farmacêutico responsável. O recursos é importante para o armazenamento e o transporte de produtos sujeitos às exigências sanitárias. A frota da companhia também dispõe de baús isotérmicos e refrigerados, enquanto a estrutura inclui câmaras frias e ambientes climatizados para o controle da temperatura.

Segundo a empresa, a nova operação deve tornar mais eficiente a distribuição de mercadorias na região. Em especia, a etapa final da entrega, conhecida no setor como last mile. Na prática, isso pode contribuir para o abastecimento de farmácias e outros estabelecimentos comerciais do interior paranaense.

“A nossa infraestrutura de armazenagem, frota e equipe técnica garante as condições ideais para atender às exigências da Anvisa e dos fabricantes. Isso desde a saída do produto da indústria até a sua chegada ao varejo”, afirma Clodoaldo Oliveira, gerente regional de operações da Ativa Logística, que trabalha há 20 anos na companhia.

Ativa Logística mira crescimento regional

A abertura em Maringá amplia a presença da empresa no Paraná, onde já mantém uma unidade na região de Curitiba. A escolha da cidade acompanha o potencial logístico do Norte do Estado. Além disso, considera a conexão com importantes corredores rodoviários, em um contexto de melhorias na infraestrutura viária regional.

Com 30 anos de atuação, a Ativa Logística mantém 25 unidades próprias no Brasil e atende aos segmentos de saúde, beleza e bem-estar. Conforme a companhia, sua estrutura soma 340 mil metros quadrados de infraestrutura logística. Elas estão distribuídaas pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de possuir mais de 4 mil colaboradores e uma frota de 1.880 veículos.

A empresa opera nos modais rodoviário e aéreo e utiliza veículos com tecnologia Euro 6, padrão que contribui para reduzir a emissão de poluentes.

A estratégia para Maringá prevê crescimento acelerado nos próximos anos, acompanhando a demanda dos clientes da região. A companhia também afirma estudar novas oportunidades de expansão no Sul do Brasil, embora ainda não tenha anunciado outras cidades paranaenses para receber unidades.

Vagas e impacto na região

A nova filial abre oportunidades principalmente nas áreas operacionais, incluindo funções de ajudante geral, conferente e motorista, além de posições administrativas e de liderança. A Ativa, porém, não informou o número de empregos diretos e indiretos previstos para a unidade.

Os interessados podem cadastrar o currículo na página Trabalhe Conosco da Ativa Logística ou enviá-lo para o e-mail m.ciriaco@ativalog.com.br.

A nova operação deve tornar mais eficiente a distribuição de mercadorias na etapa de last mile (etapa final da entrega). (Crédito: Divulgação / Ativa Logísticaa)