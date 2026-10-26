50% cada

Cidade do Paraná teve empate exato entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 26/10/26 08h32
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Fotografia em plano médio do senador Flávio Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lado a lado durante um debate político televisivo. Em primeiro plano e à esquerda, Flávio Bolsonaro veste um fato azul-marinho e camisa social branca de colarinho aberto sem gravata, mantendo as mãos entrelaçadas à frente e o olhar direcionado para Lula. À direita, Lula veste um fato escuro, camisa branca e gravata com listras em verde e amarelo, com a mão direita elevada ao queixo em atitude reflexiva enquanto fala. No plano intermediário, os dois líderes políticos posicionam-se em pé no palco do estúdio, com parte de um púlpito escuro e o logotipo da emissora visíveis no canto inferior direito. Ao fundo, um painel LED escuro exibe gráficos em rede de linhas e pontos azuis brilhantes sob iluminação cénica direcionada.
Candidatos tiveram a mesma quantidade de votos em Marquinho. Foto: Renato Pizzutto/Band.

A disputa presidencial de 2026 terminou empatada em Marquinho, no Centro-Sul do Paraná. No segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) receberam exatamente 1.530 votos cada, o equivalente a 50% dos votos válidos para cada candidato. O município teve 3.127 eleitores presentes às urnas, dos quais 3.060 votos foram válidos.

O resultado foi diferente do primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro ficou à frente de Lula. Na ocasião, o candidato do PL recebeu 1.473 votos, ou 49,60%, enquanto o petista somou 1.337 votos, correspondentes a 45,02%. A vantagem de Flávio era de 136 votos.

A participação eleitoral também aumentou entre os turnos. No primeiro, compareceram 3.071 eleitores, enquanto 805 se abstiveram. No segundo, o comparecimento chegou a 3.127 pessoas, com 748 abstenções. Os votos brancos caíram de 46 para 25, e os nulos, de 55 para 42.

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Como votaram as cidades do Paraná

Marquinho faz parte do grupo de 69 municípios paranaenses em que Lula passou a ter maioria ou igualou o resultado no segundo turno, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No primeiro turno, Flávio Bolsonaro havia vencido em 350 cidades do estado, contra 49 em que Lula foi o mais votado. 

No estado, as viradas aconteceram em municípios como Pinhão, Nova Laranjeiras, Palmas, Ampére, Salto do Lontra e Laranjeiras do Sul, Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Congonhinhas, Itaperuçu e Cerro Azul. 

No conjunto do Paraná, Lula passou de 2.054.597 votos no primeiro turno para 2.566.504 no segundo, um aumento de 511.907 votos. Sua participação nos votos válidos subiu de 31,20% para 37,42%, avanço de 6,22 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro também cresceu em votos, mas em proporção menor: passou de 3.945.345 para 4.291.444, aumento de 346.099 votos.

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