Cidade do Paraná teve empate exato entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno

A disputa presidencial de 2026 terminou empatada em Marquinho, no Centro-Sul do Paraná. No segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) receberam exatamente 1.530 votos cada, o equivalente a 50% dos votos válidos para cada candidato. O município teve 3.127 eleitores presentes às urnas, dos quais 3.060 votos foram válidos.

O resultado foi diferente do primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro ficou à frente de Lula. Na ocasião, o candidato do PL recebeu 1.473 votos, ou 49,60%, enquanto o petista somou 1.337 votos, correspondentes a 45,02%. A vantagem de Flávio era de 136 votos.

A participação eleitoral também aumentou entre os turnos. No primeiro, compareceram 3.071 eleitores, enquanto 805 se abstiveram. No segundo, o comparecimento chegou a 3.127 pessoas, com 748 abstenções. Os votos brancos caíram de 46 para 25, e os nulos, de 55 para 42.

Como votaram as cidades do Paraná

Marquinho faz parte do grupo de 69 municípios paranaenses em que Lula passou a ter maioria ou igualou o resultado no segundo turno, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No primeiro turno, Flávio Bolsonaro havia vencido em 350 cidades do estado, contra 49 em que Lula foi o mais votado.

No estado, as viradas aconteceram em municípios como Pinhão, Nova Laranjeiras, Palmas, Ampére, Salto do Lontra e Laranjeiras do Sul, Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Congonhinhas, Itaperuçu e Cerro Azul.

No conjunto do Paraná, Lula passou de 2.054.597 votos no primeiro turno para 2.566.504 no segundo, um aumento de 511.907 votos. Sua participação nos votos válidos subiu de 31,20% para 37,42%, avanço de 6,22 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro também cresceu em votos, mas em proporção menor: passou de 3.945.345 para 4.291.444, aumento de 346.099 votos.