Flávio Bolsonaro (PL) vence no Paraná, com 62% dos votos

Com 99,9% da apuração finalizada no Paraná, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 62,6% dos votos no estado, totalizando 4,2 milhões. Seu adversário, o presidente eleito para seu 4º mandato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve 37,4%, ou 2,5 milhões de votos dos paranaenses.

Também foram contabilizados no Paraná 81 mil votos brancos e 117 mil nulos. Cerca de 6,64 milhões de eleitores paranaenses foram às urnas neste domingo (25), votação de segundo turno. Na comparação com 4 de outubro, primeiro turno, as abstenções caíram cerca dois pontos percentuais.

No primeiro turno, 1,8% dos paranaenses apertaram o botão “branco”, totalizando 122,5 mil eleitores. Já em nulo, foram 133,72 mil, ou 2% do total.

Também no primeiro turno, o candidato do PL teve 3,95 milhões de votos e bateu 59,9% dos votos computados. Já Lula, do PT, ficou com 2,05 milhões, 31,2% do total, volume que se manteve na nova apuração.

Isso significa que Flávio absorveu quase todos os votos de indecisos ou que votaram em outros candidatos na primeira fase da eleição.