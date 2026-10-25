“Foram raras as seções com horário estendido”, destaca presidente do TRE do Paraná

Em entrevista coletiva concedida logo após o encerramento da votação neste domingo (25), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, fez um balanço das eleições do segundo turno no estado.

Mesmo com os estragos provocados pelas fortes chuvas da véspera, a avaliação da Justiça Eleitoral foi extremamente positiva: o pleito ocorreu de forma serena, sem registros de graves atropelos e garantindo a integridade e o sigilo do voto dos eleitores paranaenses.

Cumprimento de Decisões e Horário de Votação

Um dos pontos de destaque abordados na coletiva foi a logística referente ao horário de encerramento das urnas e ao recebimento de determinações de instâncias superiores (STF e TSE, em comunicados dos ministros Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques).

Falavinha explicou que, quando as notificações oficiais chegaram, por volta das 17h49 e início da noite, a maioria quase absoluta das seções eleitorais do Paraná já havia encerrado os trabalhos pontualmente às 17h, emitindo os Boletins de Urna (BU) e transmitindo os dados diretamente ao TSE.

Nas raras seções em que ainda havia filas de eleitores pendentes, a votação se estendeu de forma organizada até as 19h. Segundo a avaliação preliminar do TRE-PR, esses locais com horário estendido representaram menos de 10% do total de seções do estado.

Barco, trator e moto levaram urnas para diferentes lugares do Paraná

As intensas intempéries climáticas registradas no sábado foram a principal preocupação da Justiça Eleitoral. Cidades como Pato Branco registraram volumes de chuva de cerca de 200 mm, enquanto Curitiba ultrapassou 126 mm, provocando a elevação de bacias hidrográficas e bloqueios parciais em rodovias.

Para superar esses obstáculos e assegurar que nenhum eleitor ficasse desassistido, a equipe do TRE-PR e as forças de apoio adotaram soluções extraordinárias no interior do estado.

Urnas foram entregues de barco (passando por locais onde a água cobria pontos de ônibus), por tratores e por jipes em municípios do interior e da região Sul, como Inácio Martins. Em uma das zonas rurais, uma moto adaptada para rali foi utilizada para entregar o equipamento a tempo, apelidada bem-humoradamente na coletiva de um “iFood de urnas”.

Em parceria com o órgão meteorológico, a entrega de urnas em áreas de risco foi antecipada antes do temporal de sábado.

Mudança de Seção e Transporte em Curitiba

Na capital, o caso mais marcante de alagamento ocorreu na Escola Municipal Dario Veloso. Em articulação rápida com a Prefeitura de Curitiba (através do prefeito Eduardo Pimentel), o local de votação foi transferido para o CMEI Hugo Peretti, situado a apenas 350 metros de distância.

Para garantir a mobilidade de idosos, pessoas com deficiência ou qualquer eleitor desavisado, a URBS disponibilizou um ônibus exclusivo durante todo o dia para fazer o trajeto entre a escola antiga e o novo local.

Baterias garantiram funcionamento das urnas com a queda de energia

Em relação à infraestrutura elétrica, cerca de 50 a 90 locais de votação sofreram oscilações ou falta de energia ao longo do dia em decorrência das tempestades.

No entanto, o sistema de contingência funcionou com perfeição: as baterias internas das urnas eletrônicas mantiveram o funcionamento ininterrupto de todas as seções. De um universo superior a 27 mil urnas operantes no estado, apenas 92 precisaram ser trocadas por falhas técnicas de bateria ou carregamento — índice considerado baixíssimo pela Justiça Eleitoral.

No âmbito da segurança pública, o balanço registrou 36 ocorrências em todo o Paraná relativas a crimes eleitorais ou apreensão de material irregular, com apenas duas detenções que resultaram na lavratura de Termos Circunstanciados (TCC).

Ao encerrar a apresentação, a presidência reafirmou a integridade irrestrita do pleito e deixou um agradecimento aos mais de 106 mil mesários, servidores requisitados e integrantes das polícias Militar, Civil e Federal.

“A função do Tribunal Regional Eleitoral é garantir o voto do eleitor, e isso foi entregue com absoluto sucesso. Todo eleitor que compareceu votou em quem quis, com sigilo total mantido”, concluiu.