Deltan critica Zanin por prorrogar votação e questiona favorecimento a Lula

O senador eleito Deltan Dallagnol (Novo) criticou neste domingo (25) a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de estender até as 19h o horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dallagnol afirmou que a medida favorece o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e questionou a distribuição do processo no Supremo.

“A decisão do ex-advogado Lula e ministro do Supremo, Cristiano Zanin, que prorrogou a votação por duas horas em todo o país, não só atropelou o TSE, mas atropelou a regra do próprio presidente do STF, que proibia a distribuição direcionada de pedidos para ministros”, declarou.

Dallagnol também afirmou que o PT teria direcionado a reclamação para Zanin e questionou a rapidez da decisão.