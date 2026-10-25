87,4% dos locais de votação no Paraná estão encerrados

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) informou que 87,4% dos locais de votação no estado já tiveram os trabalhos encerrados no final da tarde deste domingo (25). No entanto, a totalização geral dos votos foi temporariamente suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A medida de paralisação da divulgação dos dados pelo TSE ocorre após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou o horário final de votação no país para as 19 horas. Diante desse cenário, o TRE-PR aguarda a notificação formal e as instruções oficiais da corte superior em relação ao adiamento do término do pleito.

O órgão regional destacou que todos os eleitores que já se encontravam nas filas dentro do horário regular continuam sendo atendidos normalmente pelos mesários. Além disso, os dados das seções eleitorais que já finalizaram a votação seguem sendo transmitidos para o sistema.

Novas atualizações sobre o andamento da apuração serão divulgadas na sede do TRE-PR e nos canais oficiais de comunicação assim que novas diretrizes forem estabelecidas.