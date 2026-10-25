Senador eleito Filipe Barros (PL) questiona prorrogação do tempo de votação

O senador eleito do Paraná, Filipe Barros (PL), postou um vídeo em suas redes sociais questionando a prorrogação do horário de votação deste segundo turno, que acontece neste domingo (25). Segundo o parlamentar, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, deu um parecer contra a medida.

Barros chamou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “absurda e sem fundamentação”. Zanin prorrogou a votação do segundo turno deste domingo até as 19h em vários estados do país. A decisão aconteceu depois de diversos eleitores relatarem problemas para chegar até o local de voto.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), então, paralisou a divulgação dos resultados, após apuração de 0,25% das urnas. A apuração foi retomada às 19 horas.

Barros também convocou os fiscais que também fazem parte do Partido Liberal, para voltarem aos seus colégios eleitorais.