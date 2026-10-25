"Sem fundamentação"

Senador eleito Filipe Barros (PL) questiona prorrogação do tempo de votação

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 25/10/26 19h09
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Imagem mostra Filipe Barros em sabatina na Tv Globo
Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

O senador eleito do Paraná, Filipe Barros (PL), postou um vídeo em suas redes sociais questionando a prorrogação do horário de votação deste segundo turno, que acontece neste domingo (25). Segundo o parlamentar, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, deu um parecer contra a medida.

Barros chamou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “absurda e sem fundamentação”. Zanin prorrogou a votação do segundo turno deste domingo até as 19h em vários estados do país. A decisão aconteceu depois de diversos eleitores relatarem problemas para chegar até o local de voto.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), então, paralisou a divulgação dos resultados, após apuração de 0,25% das urnas. A apuração foi retomada às 19 horas.

Barros também convocou os fiscais que também fazem parte do Partido Liberal, para voltarem aos seus colégios eleitorais.

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