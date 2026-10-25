Deputado mais votado do PR acusa esquerda de estratégia para anular eleição com prorrogação

O deputado federal mais votado do Paraná, Jeffrey Chiquini (PL), criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, para prorrogar o período de eleição em todo o Brasil.

Em um primeiro momento, ele afirmou que a decisão foi uma estratégia da “esquerda” para anular a eleição caso o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), perca.

O problema, segundo ele, é que diversos locais já tinham encerrado a votação e que a decisão foi tomada após as 17h. “A única forma de ‘reabrir’ a votação seria permitir votos em cédulas de papel, para os retardatários”, detalha.

Uma hora atrás, entretanto, o deputado postou um vídeo nos stories de seu Instagram, afirmando que “a princípio a situação estava resolvida”. Ele se referia à decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, que definia que as seções que ainda estivessem com urnas abertas, estariam prorrogadas até 19h. As urnas fechadas não seriam reabertas.