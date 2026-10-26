Eleições

Lula cresceu quase 25% em número de votos no Paraná, enquanto Flávio avançou 8,8%

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 26/10/26 08h00
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Fotografia em plano médio de Luiz Inácio Lula da Silva em pé, gesticulando enquanto discursa em um estúdio televisivo ou auditório com cenário iluminado em tons de azul.Em primeiro plano e ao centro, Lula aparece sorrindo levemente com o olhar voltado para a esquerda. Ele veste um fato escuro, camisa social branca com os primeiros botões abertos e um pequeno microfone de lapela preso ao colarinho. Suas mãos estão abertas à altura da cintura, em gesto expressivo de fala. No plano intermediário, o retratado destaca-se sob forte iluminação frontal de estúdio, focada em sua figura.Ao fundo, painéis verticais com iluminação em LED azul e faixas verticais claras compõem a cenografia do ambiente sob luz difusa.
O avanço foi de 6,22 pontos percentuais e 511.907 votos entre turnos. Foto: Ricardo Stuckert.

Reeleito neste domingo (26), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação no Paraná entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O candidato passou de 31,20% dos votos válidos, com 2.054.597 votos, para 37,42%, somando 2.566.504 votos. O avanço foi de 6,22 pontos percentuais e 511.907 votos, um crescimento de aproximadamente 24,9% no total de votos recebidos.

Apesar do avanço, Flávio Bolsonaro (PL) manteve a maioria no estado. O candidato passou de 3.945.345 votos no primeiro turno, equivalentes a 59,91%, para 4.291.444 votos no segundo, quando alcançou 62,58%. Foram 346.099 votos a mais e um crescimento de 2,67 pontos percentuais, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre o primeiro e o segundo turno, Lula aumentou em 24,9% o total de votos recebidos no estado. Flávio Bolsonaro também ampliou sua votação com crescimento de 8,8%. Na proporção dos votos válidos, Lula teve uma alta relativa de 19,9%, enquanto Flávio passou de 59,91% para 62,58%, crescimento proporcional de 4,46%.

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No comparativo por cidades, Flávio Bolsonaro manteve a maioria das maiores votações. No primeiro turno, Lula teve maioria em 49 cidades paranaenses, enquanto Flávio Bolsonaro venceu em 350. Já no segundo turno, Lula passou a liderar em 69 municípios, 20 a mais. 

Em comparação com a eleição de 2022, quando recebeu 2.506.605 votos e 37,60% dos votos válidos no segundo turno no Paraná, Lula teve 59.899 votos a mais em 2026, mas uma participação proporcional 0,18 ponto percentual menor.

Entre os dois turnos da votação no Paraná em 2026, os votos brancos e nulos diminuíram entre o primeiro e o segundo turno. Os votos em branco passaram de 122.499 (1,79%) para 82.572 (1,17%), uma redução de 39.927 votos e 0,62 ponto percentual.

Já os votos nulos caíram de 133.715 (1,95%) para 118.819 (1,68%), diferença de 14.896 votos e 0,27 ponto percentual. Somados, brancos e nulos recuaram de 256.214 para 201.391 votos, uma queda de 54.823 registros entre os dois turnos.

Como foi a votação nas maiores cidades do Paraná

Em Curitiba, Lula passou de 332.099 votos no primeiro turno, ou 30,37%, para 425.092 no segundo, chegando a 37,71%. O aumento foi de 92.993 votos e 7,34 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro também cresceu: foi de 628.721 votos (57,50%) para 702.244 (62,29%), uma alta de 73.523 votos e 4,79 pontos percentuais. 

Em Londrina, Lula subiu de 72.432 votos (24,20%) para 96.869 (30,83%), acréscimo de 24.437 votos e 6,63 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro passou de 195.008 votos (65,15%) para 217.357 (69,17%), com 22.349 votos a mais e avanço de 4,02 pontos percentuais. 

Já em Maringá, o petista foi de 62.164 votos (26,78%) para 79.518 (32,98%), um aumento de 17.354 votos e 6,20 pontos percentuais. Já o candidato do PL cresceu de 146.584 votos (63,14%) para 161.562 (67,02%), somando mais 14.978 votos e 3,88 pontos percentuais.

Nas três maiores cidades analisadas, Lula aumentou sua participação nos votos válidos entre os turnos em proporção superior à de Flávio Bolsonaro. O petista avançou 7,34 pontos percentuais em Curitiba, 6,63 em Londrina e 6,20 em Maringá. Flávio cresceu 4,79, 4,02 e 3,88 pontos percentuais, respectivamente. 

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