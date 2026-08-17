Nova pesquisa mostra quem lidera intenções de voto pro Senado no Paraná

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (17) um levantamento com as intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições de 2026. Duas cadeiras estão em disputa neste ano.

Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Gleisi Hoffmann (PT) e Filipe Barros (PL) foram os mais citados pelos entrevistados para o primeiro e segundo votos no cenário estimulado.

Em um segundo pelotão, aparecem Cristina Graeml (PSD) e Dr. Rosinha (PT), mas distantes dos quatro primeiros.

O instituto também perguntou em quais candidatos o entrevistado não votaria de jeito nenhum. O mais citado foi Gleisi Hoffmann.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos.

Quatro candidatos aparecem com chances no cenário estimulado

Deltan Dallagnol (Novo): 34,0%

Alexandre Curi (Republicanos): 29,6%

Gleisi Hoffmann (PT): 28,1%

Filipe Barros (PL): 26,0%

Cristina Graeml (PSD): 17,2%

Dr Rosinha (PT): 12,3%

Joaquim do MLB (UP): 1,5%

Karen Guerreiro (Missão): 1,2%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,8%

Não sabe/Não opinou: 5,9%

Na pesquisa espontânea, maioria ainda não sabe em quem votar

Deltan Dallagnol (Novo): 6,6%

Gleisi Hoffmann (PT): 4,1%

Filipe Barros (PL): 2,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 2,6%

Cristina Graeml (PSD): 1,0%

Alvaro Dias (MDB): 0,7%

Dr Rosinha (PT): 0,5%

Outros nomes citados: 0,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%

Não sabe/Não opinou: 78,6%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

Gleisi Hoffmann (PT): 42,2%

Deltan Dallagnol (Novo): 13,0%

Dr Rosinha (PT): 12,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 8,5%

Filipe Barros (PL): 7,4%

Cristina Graeml (PSD): 6,7%

Joaquim do MLB (UP): 4,8%

Karen Guerreiro (Missão): 4,7%

Marcelo Marcelino (PCO): 3,9%

Poderia votar em todos: 7,4%

Não sabe/Não opinou: 15,5%

Metodologia: 1.520 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 13 a 16 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09048/2026.