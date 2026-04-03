Nova maternidade de Paranaguá é inaugurada e vai atender 7 cidades do litoral

O Governo do Paraná inaugurou nesta quinta-feira (02) a nova Maternidade Maria de Lourdes Elias Nunes, em Paranaguá, no Litoral do Estado. O equipamento recebeu investimento de R$ 11,2 milhões e funcionará anexo ao Hospital Regional, atendendo como referência os sete municípios da região. A maternidade amplia o acesso a serviços especializados e reduz a necessidade de deslocamentos para outras localidades.

O vice-governador Darci Piana participou da inauguração e ressaltou que estruturas como esta diminuem distâncias na saúde do Paraná.

“Desde o início do nosso governo procuramos atender cada vez mais e melhor a nossa gente. Investimos mais de R$ 3 bilhões na saúde do Estado, com hospitais regionais, reforma dos existentes, ambulatórios e hoje essa maternidade, que vai desafogar os atendimentos do Hospital Regional do Litoral”, afirmou à Agência Estadual de Notícias. “Estamos acabando com o turismo de ambulância no Paraná, graças a esse grande aporte na saúde”.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a maternidade representa avanço na qualificação da assistência materno-infantil no Paraná. “Saúde não tem missão cumprida. Nós estamos entregando mais um equipamento aguardado há muito tempo e que, a partir da próxima segunda-feira, todo o serviço de maternidade será feito aqui. Mesmo sendo um prédio com mais de 20 anos, virou uma unidade zero-quilômetro, cumprindo todas as normas e que atenderá com respeito e dignidade toda a população do Litoral”, afirmou o secretário.

Nova maternidade de Paranaguá tem estrutura completa e humanizada

A maternidade possui área total de 1,2 mil metros quadrados e foi projetada para oferecer ambiente acolhedor, seguro e alinhado às diretrizes de humanização do cuidado. A estrutura conta com 23 leitos de internação em enfermaria e três leitos de observação, destinados ao monitoramento clínico das pacientes.

A unidade atenderá como referência os sete municípios do litoral paranaense: Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba. O projeto foi concebido para atender às normas sanitárias vigentes e boas práticas assistenciais, priorizando o bem-estar da gestante, do recém-nascido e de seus acompanhantes durante todas as fases do atendimento, da admissão ao puerpério.

Entre os diferenciais da maternidade está a implantação de cinco leitos do tipo PPP (pré-parto, parto e pós-parto), modelo que permite que todo o processo do nascimento ocorra no mesmo ambiente, promovendo maior conforto, privacidade e vínculo entre mãe e bebê. Essa abordagem está alinhada às políticas públicas de incentivo ao parto humanizado, reduzindo intervenções desnecessárias e favorecendo melhores desfechos clínicos.

Melhorias em acessibilidade e segurança

O vice-governador Darci Piana inaugura nesta quinta-feira (02), a Maternidade de Paranaguá. Foto: Geraldo Bubniak / AEN

Do ponto de vista estrutural, foram incorporadas melhorias que impactam diretamente na logística e segurança assistencial. Entre elas, destaca-se a instalação de novo elevador, garantindo acessibilidade plena para as pacientes, acompanhantes e equipes de saúde. Além disso, foi implantado corredor coberto com ligação direta ao centro cirúrgico do hospital, proporcionando maior agilidade e segurança em casos que demandem intervenção imediata.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, salientou a relevância da maternidade para a região. “Hoje é um dia muito importante, não somente para Paranaguá, mas para todo o Litoral. É mais uma de tantas obras que o Governo do Estado tem entregue, tirando do papel sonhos de mais de 50 anos. Isso é cuidado com o povo de Paranaguá, com o povo do litoral paranaense”, disse.