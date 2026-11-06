Empresa paranaense vai construir fábrica de 110 mil m² em Santa Catarina

A Britânia vai construir uma nova estrutura industrial de 110 mil metros quadrados em Joinville, Santa Catarina, e aumentar em aproximadamente 15% o número de funcionários da operação na cidade. A expansão, uma das maiores da história da fabricante de eletrodomésticos, tem previsão de entrar em funcionamento em 2028. O valor do investimento não foi divulgado.

O projeto será destinado à ampliação das linhas de produção já existentes em Joinville, sem transferência de atividades de outras unidades. A iniciativa ocorre no ano em que a empresa, fundada em Curitiba em 1956, completa sete décadas de atuação no mercado brasileiro.

Segundo a vice-presidente da Britânia, Ana Luiza Buffara, a decisão de ampliar a operação em Joinville está relacionada aos resultados obtidos pela unidade e à importância da região para o abastecimento do mercado nacional.

“Joinville é uma região estratégica para a companhia e tem um papel muito importante em nossa história: é onde está localizada uma de nossas fábricas e de onde sai uma parcela relevante dos produtos que chegam a consumidores de todo o Brasil”, afirma.

A nova estrutura permitirá aumentar a fabricação de ventiladores, liquidificadores, multiprocessadores, miniprocessadores, batedeiras, espremedores, circuladores de ar, fornos, cooktops e tanquinhos de lavar roupa, entre outros produtos que já fazem parte da operação industrial.

A empresa ainda não divulgou a capacidade adicional de produção prevista para a unidade. Segundo a vice-presidente, o dimensionamento faz parte do planejamento industrial e não há, neste momento, um número consolidado para divulgação.

“A expansão representa um aumento da capacidade produtiva da Britânia. O projeto prevê a ampliação das linhas de produção já existentes, permitindo aumentar o volume de fabricação e atender à crescente demanda por nossos produtos”, explica Ana Luiza.

Vagas aquecem mercado de trabalho local

A ampliação também terá impacto sobre o mercado de trabalho em Joinville. A estimativa é elevar em cerca de 15% o quadro atual de funcionários da operação, embora a companhia ainda não tenha informado quantas vagas serão abertas. As admissões deverão ocorrer conforme a aproximação da entrada em funcionamento da nova estrutura.

“Com a expansão, a expectativa é ampliar em aproximadamente 15% o quadro de colaboradores da operação em Joinville. As contratações devem começar próximo à inauguração da unidade, conforme o avanço do cronograma de implantação”, informa a vice-presidente.

O cronograma prevê a conclusão das etapas de implantação e estruturação industrial até 2028. A Britânia não detalhou as datas de início das obras, instalação dos equipamentos ou contratação de fornecedores.

Apesar de não informar o montante destinado à expansão, a companhia considera Joinville uma região estratégica para seus planos de crescimento.

“A operação na cidade tem apresentado resultados positivos, e a ampliação reforça nossa confiança no potencial da região e na importância de fortalecer continuamente nossa capacidade produtiva, além da oportunidade de empregos”, destaca Ana Luiza.

História da Britânia

Fundada em Curitiba em 1956, a Britânia iniciou suas atividades como Metalúrgica Eletrodínamo, criada por Percy Eduardo Isaacson, um dentista que decidiu deixar a profissão para empreender. A fabricação de ventiladores marcou os primeiros anos da empresa, que posteriormente diversificou sua produção para eletrodomésticos, equipamentos de áudio e produtos de cuidados pessoais.

Atualmente, a fabricante possui mais de mil produtos em seu portfólio e uma estrutura física que ultrapassa 500 mil metros quadrados, considerando suas instalações industriais, logísticas e administrativas.

Além da expansão fabril, a companhia também investe no aumento da capacidade de armazenamento em Joinville, com aproximadamente 20 mil metros quadrados adicionais em seu centro de distribuição.

A previsão é que a nova estrutura industrial entre em operação em 2028, quando a empresa deverá ampliar o volume de fabricação e iniciar uma nova etapa de crescimento de sua operação em Santa Catarina.