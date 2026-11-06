Paraná deve produzir 22,7 milhões de toneladas de soja, mas safra de inverno registra perdas

O Paraná deve colher 22,75 milhões de toneladas de soja na safra 2026/2027, volume 4% superior ao registrado no ciclo anterior. A projeção foi divulgada pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

Enquanto as lavouras de verão apresentam perspectivas de crescimento, as culturas de inverno encerram o ciclo com perdas provocadas principalmente pelas condições climáticas.

A soja deve ocupar 5,74 milhões de hectares no estado. Até o levantamento, os produtores haviam concluído o plantio de 62% da área prevista. Das lavouras já implantadas, 88% estavam em boas condições, 11% apresentavam desenvolvimento considerado mediano e apenas 1% estava em situação ruim.

Apesar dos indicadores positivos, o resultado ainda depende do comportamento do clima nos próximos meses. A coordenadora da Divisão de Estatísticas do Deral, Larissa Nahirny, explica que as condições meteorológicas tiveram impacto mais significativo sobre os cultivos de inverno, afetando tanto o rendimento quanto a qualidade dos grãos. No caso das culturas de verão, as projeções poderão ser revistas conforme o desenvolvimento das lavouras.

Chuvas provocam queda de 28% na produção de inverno

O contraste entre as duas safras aparece nos números dos cereais de inverno. A produção está estimada em 2,84 milhões de toneladas, uma redução de 28% em relação às aproximadamente 3,9 milhões de toneladas colhidas em 2025.

O trigo concentra parte importante dessas perdas. A previsão é de uma colheita de 1,9 milhão de toneladas, contra 2,88 milhões no ano passado, queda de 34%. Além da diminuição de 12% na área plantada, houve redução na produtividade, que passou de 54 para 44 sacas por hectare.

As chuvas frequentes durante a colheita também prejudicaram a qualidade dos grãos, situação que pode reduzir a disponibilidade de trigo adequado à fabricação de pães e outros produtos de panificação.

Em sentido contrário, a canola deve apresentar crescimento expressivo. A estimativa é de que a produção paranaense dobre em comparação com o ciclo anterior, impulsionada pela ampliação da área cultivada.

Milho avança e hortaliças têm plantio abaixo do esperado

O milho da primeira safra 2026/2027 também está com o plantio próximo da conclusão. Os trabalhos chegaram a 94% dos pouco mais de 372 mil hectares previstos, com expectativa de produção de 4,08 milhões de toneladas.

Entre as lavouras já semeadas, 78% apresentam boas condições, 20% estão em situação mediana e 2% foram classificadas como ruins.

O ritmo de plantio de algumas hortaliças, por outro lado, ficou abaixo das referências para outubro. Na batata, os produtores haviam cultivado 77% da área prevista, diante de uma expectativa de 90%. No tomate, o índice chegou a 66%, enquanto a referência para o período era de 77%.

A cebola apresenta uma tendência de retração de longo prazo. A produção estimada é de 96,5 mil toneladas, 23,3% inferior à de 2018. Nesse intervalo, a área destinada à cultura diminuiu 50,5%.

Produtores de frango e suínos enfrentam custos superiores aos preços de venda

Além das estimativas agrícolas, o Deral divulgou dados sobre a situação econômica da pecuária paranaense. O Boletim Conjuntural da semana 44 aponta que os custos de produção continuam pressionando as atividades de avicultura e suinocultura.

Em setembro, produzir um quilo de frango vivo custava, em média, R$ 4,96, enquanto o produtor recebia R$ 4,75 pelo produto. A diferença foi de R$ 0,21 por quilo.

Na criação de suínos, o desequilíbrio foi maior. O custo médio chegou a R$ 6,13 por quilo, diante de um preço recebido de R$ 5,17, diferença de R$ 0,96 por quilo.

No setor de lácteos, outubro registrou redução nos preços do leite longa-vida, do leite pasteurizado e do queijo muçarela no varejo estadual. Ao mesmo tempo, as importações de derivados de leite pelo Paraná cresceram aproximadamente 19% entre janeiro e setembro de 2026, na comparação com igual período de 2025.

Os levantamentos mostram cenários distintos no agronegócio paranaense: enquanto a soja apresenta perspectiva de aumento na produção, o trigo acumula perdas e parte dos produtores de proteína animal enfrenta dificuldades para cobrir os custos de produção.