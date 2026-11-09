Morador do Oeste do Paraná leva R$ 100 mil no Nota Paraná de novembro

Com apenas 25 notas fiscais, um morador de Toledo, no Oeste do Paraná, faturou R$ 100 mil no sorteio do Nota Paraná realizado nesta segunda-feira (9). Ele foi um dos mais de 43 mil consumidores contemplados na edição de novembro, que distribuiu R$ 5 milhões em prêmios.

A próxima rodada, marcada para 10 de dezembro, terá um valor ainda maior em disputa: R$ 1 milhão para um único ganhador.

O vencedor do prêmio principal tem 63 anos, mora no bairro Jardim La Salle e concorreu com 128 bilhetes gerados a partir das compras realizadas em junho. O bilhete premiado foi o de número 32.244.786.

O segundo maior prêmio, de R$ 50 mil, ficou com uma moradora de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A consumidora, que completa 65 anos em novembro, participou com apenas cinco notas fiscais.

Os dois ganhadores estavam entre aproximadamente 3,38 milhões de participantes do programa da Secretaria de Estado da Fazenda. Para o sorteio deste mês, foram disponibilizados 32,28 milhões de bilhetes eletrônicos, gerados a partir das compras em que os consumidores solicitaram a inclusão do CPF na nota fiscal.

Além dos prêmios principais, 100 pessoas receberam R$ 1 mil, outras 8 mil foram contempladas com R$ 100 e 35 mil consumidores ganharam R$ 50. No total, R$ 2,8 milhões foram destinados a pessoas físicas.

As entidades sociais cadastradas no programa também foram beneficiadas, com a distribuição de R$ 2,2 milhões.

Sorteio de dezembro terá prêmio de R$ 1 milhão

O próximo sorteio do Nota Paraná será realizado em 10 de dezembro e terá como principal prêmio R$ 1 milhão. Também serão distribuídos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil.

A premiação milionária ocorre quatro vezes ao ano, nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. Nos demais meses, o programa mantém sorteios com valores menores.

Para concorrer, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e solicitar o CPF na nota fiscal durante as compras realizadas em estabelecimentos comerciais do Estado. Os documentos geram bilhetes eletrônicos para os sorteios mensais.

O programa também permite acumular créditos, que podem ser transferidos para a conta bancária do consumidor.

Quem ainda não participa pode fazer o cadastro pelo site oficial do Nota Paraná, informando CPF, data de nascimento, nome completo, endereço e demais dados solicitados.