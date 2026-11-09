Impostos

Morador do Oeste do Paraná leva R$ 100 mil no Nota Paraná de novembro

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Tribuna do Paraná
Por Ana Reimann - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 09/11/26 12h10
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Imagem mostra a cidade de Toledo vista de cima

Com apenas 25 notas fiscais, um morador de Toledo, no Oeste do Paraná, faturou R$ 100 mil no sorteio do Nota Paraná realizado nesta segunda-feira (9). Ele foi um dos mais de 43 mil consumidores contemplados na edição de novembro, que distribuiu R$ 5 milhões em prêmios.

A próxima rodada, marcada para 10 de dezembro, terá um valor ainda maior em disputa: R$ 1 milhão para um único ganhador.

O vencedor do prêmio principal tem 63 anos, mora no bairro Jardim La Salle e concorreu com 128 bilhetes gerados a partir das compras realizadas em junho. O bilhete premiado foi o de número 32.244.786.

O segundo maior prêmio, de R$ 50 mil, ficou com uma moradora de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A consumidora, que completa 65 anos em novembro, participou com apenas cinco notas fiscais.

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Os dois ganhadores estavam entre aproximadamente 3,38 milhões de participantes do programa da Secretaria de Estado da Fazenda. Para o sorteio deste mês, foram disponibilizados 32,28 milhões de bilhetes eletrônicos, gerados a partir das compras em que os consumidores solicitaram a inclusão do CPF na nota fiscal.

Além dos prêmios principais, 100 pessoas receberam R$ 1 mil, outras 8 mil foram contempladas com R$ 100 e 35 mil consumidores ganharam R$ 50. No total, R$ 2,8 milhões foram destinados a pessoas físicas.

As entidades sociais cadastradas no programa também foram beneficiadas, com a distribuição de R$ 2,2 milhões.

Sorteio de dezembro terá prêmio de R$ 1 milhão

O próximo sorteio do Nota Paraná será realizado em 10 de dezembro e terá como principal prêmio R$ 1 milhão. Também serão distribuídos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil.

A premiação milionária ocorre quatro vezes ao ano, nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. Nos demais meses, o programa mantém sorteios com valores menores.

Para concorrer, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e solicitar o CPF na nota fiscal durante as compras realizadas em estabelecimentos comerciais do Estado. Os documentos geram bilhetes eletrônicos para os sorteios mensais.

O programa também permite acumular créditos, que podem ser transferidos para a conta bancária do consumidor.

Quem ainda não participa pode fazer o cadastro pelo site oficial do Nota Paraná, informando CPF, data de nascimento, nome completo, endereço e demais dados solicitados.

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