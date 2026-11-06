Prêmios

Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões na próxima semana; veja quem participa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Valeska Macedo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 06/11/26 18h39
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Nota Paraná
São 3.387.671 consumidores participando da premiação. Foto: Jonathan Campos/AEN

Mais de 3,38 milhões de consumidores vão participar do sorteio do Nota Paraná na próxima segunda-feira (9). Nesta edição, o programa vai distribuir R$ 2,8 milhões entre pessoas físicas e outros R$ 2,2 milhões para entidades sociais, somando R$ 5 milhões em prêmios.

Ao todo, serão 63.142 premiações. Desse total, 43.102 são destinadas aos consumidores, com valores de R$ 50 a R$ 100 mil. Outras 20.040 serão distribuídas entre instituições sociais, que concorrem a prêmios de R$ 100 a R$ 5 mil.

O sorteio considera as notas fiscais emitidas em julho por consumidores que informaram o CPF na hora da compra. Para concorrer, foram gerados 32,28 milhões de bilhetes, distribuídos entre 3.387.671 participantes.

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Quais são os prêmios do Nota Paraná?

Entre os valores destinados às pessoas físicas, os dois maiores prêmios são de R$ 50 mil e R$ 100 mil. Também serão sorteados:

  • 100 prêmios de R$ 1.000;
  • 8 mil prêmios de R$ 100;
  • 35 mil prêmios de R$ 50.

Para as entidades sociais, são 20.040 premiações, com valores entre R$ 100 e R$ 5 mil. Nesta edição, 1.616 instituições participam do sorteio, com 3.530.714 bilhetes.

Como funcionam os bilhetes?

A primeira compra registrada com o CPF do consumidor em cada mês garante um bilhete, independentemente do valor gasto. Depois, a cada R$ 200 em compras, é gerado um novo bilhete.

Assim, quem informa o CPF nas notas fiscais com frequência acumula mais bilhetes e, consequentemente, aumenta as chances de ganhar.

Como participar do Nota Paraná?

Para concorrer aos sorteios mensais, é necessário estar cadastrado no programa e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Paraná.

O cadastro pode ser feito pelo site do Nota Paraná ou pelo aplicativo, disponível para celulares Android e iOS.

Além de participar dos sorteios, os consumidores cadastrados podem receber créditos de ICMS, que podem ser transferidos diretamente para uma conta bancária.

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