Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões na próxima semana; veja quem participa

Mais de 3,38 milhões de consumidores vão participar do sorteio do Nota Paraná na próxima segunda-feira (9). Nesta edição, o programa vai distribuir R$ 2,8 milhões entre pessoas físicas e outros R$ 2,2 milhões para entidades sociais, somando R$ 5 milhões em prêmios.

Ao todo, serão 63.142 premiações. Desse total, 43.102 são destinadas aos consumidores, com valores de R$ 50 a R$ 100 mil. Outras 20.040 serão distribuídas entre instituições sociais, que concorrem a prêmios de R$ 100 a R$ 5 mil.

O sorteio considera as notas fiscais emitidas em julho por consumidores que informaram o CPF na hora da compra. Para concorrer, foram gerados 32,28 milhões de bilhetes, distribuídos entre 3.387.671 participantes.

Quais são os prêmios do Nota Paraná?

Entre os valores destinados às pessoas físicas, os dois maiores prêmios são de R$ 50 mil e R$ 100 mil. Também serão sorteados:

100 prêmios de R$ 1.000;

8 mil prêmios de R$ 100;

35 mil prêmios de R$ 50.

Para as entidades sociais, são 20.040 premiações, com valores entre R$ 100 e R$ 5 mil. Nesta edição, 1.616 instituições participam do sorteio, com 3.530.714 bilhetes.

Como funcionam os bilhetes?

A primeira compra registrada com o CPF do consumidor em cada mês garante um bilhete, independentemente do valor gasto. Depois, a cada R$ 200 em compras, é gerado um novo bilhete.

Assim, quem informa o CPF nas notas fiscais com frequência acumula mais bilhetes e, consequentemente, aumenta as chances de ganhar.

Como participar do Nota Paraná?

Para concorrer aos sorteios mensais, é necessário estar cadastrado no programa e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Paraná.

O cadastro pode ser feito pelo site do Nota Paraná ou pelo aplicativo, disponível para celulares Android e iOS.

Além de participar dos sorteios, os consumidores cadastrados podem receber créditos de ICMS, que podem ser transferidos diretamente para uma conta bancária.