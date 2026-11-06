Educação

Provocação política termina em confusão e queixa-crime em escola de Curitiba

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Ana Reimann - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 06/11/26 17h41
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Imagem do Colégio Estadual Dona Branca no bairro Tingui

Uma provocação política em sala de aula terminou em ameaça de registro policial, intervenção da direção e afastamento de um professor das atividades em um colégio estadual de Curitiba.

O episódio ocorreu no mês passado, no Colégio Estadual Dona Branca do Nascimento Miranda, no bairro Tingui, depois que estudantes exibiram um vídeo relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro para provocar o professor Olívio Araújo Neto. O docente confirmou a existência de uma queixa-crime/ato infracional envolvendo o desentendimento com os alunos, mas informou que está afastado por questões médicas.

A ocorrência foi documentada em um relatório da escola, elaborado a partir de depoimentos de estudantes do segundo ano do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Segundo o documento, alguns alunos colocaram na televisão da sala uma música ou vídeo de conteúdo político antes da chegada do professor. Parte deles reconheceu que a intenção era provocar o docente.

Ao entrar na sala e encontrar o conteúdo sendo exibido, Olívio teria reagido com irritação. Conforme os relatos, ele acessou a página da Polícia Civil no computador e começou a solicitar os nomes dos estudantes para registrar um boletim de ocorrência. A atitude provocou apreensão entre alunos que afirmaram não ter participado da provocação. Alguns relataram receio de que seus nomes fossem incluídos no registro apenas por estarem presentes na sala.

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Ainda segundo o relatório, o professor teria solicitado que levantassem a mão os estudantes que não desejassem ser relacionados à ocorrência. A direção e a equipe pedagógica foram chamadas para intervir antes da conclusão do procedimento.

Durante a discussão, uma estudante questionou o professor sobre sua condição de advogado. Conforme os depoimentos, ele apresentou a carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e teria elevado o tom de voz. A situação foi controlada após a intervenção da direção.

Procurado para comentar o episódio, Olívio Araújo Neto confirmou a existência de uma queixa-crime/ato infracional relacionada ao desentendimento, mas preferiu não detalhar o caso.

“Neste momento estou afastado por questões médicas. Não posso me manifestar para respeitar o devido processo legal. Realmente aconteceu uma queixa crime/ato infracional por um desentendimento com alunos, mas, inclusive para preservá-los, prefiro me manifestar apenas nos autos”, declarou.

Polícia Civil aguarda formalização da ocorrência

Em resposta sobre o andamento do caso, a PCPR informou que entregou ao professor uma requisição para obter os dados dos envolvidos, após ele comunicar o episódio à equipe policial.

A escola encaminhou posteriormente as informações solicitadas à delegacia. No entanto, segundo a corporação, o docente ainda não retornou para formalizar o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil informou que fará contato com Olívio para dar início às investigações. Até o momento, não há confirmação de instauração de inquérito policial ou de responsabilização dos estudantes.

Estudantes relatam episódios anteriores

O relatório escolar também reúne reclamações sobre episódios anteriores envolvendo o professor. Segundo os alunos, ele teria manifestado apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a posições políticas de esquerda durante as aulas, provocando discussões entre estudantes com opiniões diferentes.

Há ainda relatos de ameaças de processos judiciais, supostos desafios para confrontos físicos e comentários considerados preconceituosos sobre religião e população indígena.

Os estudantes também afirmaram que parte das aulas seria dedicada a advertências e discussões sobre comportamento e questões jurídicas, em prejuízo dos conteúdos escolares, entretanto, as acusações não foram comprovadas durante a coleta dos depoimentos.

O relatório ressalta ainda que os episódios anteriores devem ser apurados separadamente, garantindo o direito de manifestação dos envolvidos.

Escola garante continuidade das aulas

Após o conflito, a direção ouviu estudantes individualmente e em diferentes momentos para reunir informações sobre o episódio. A turma passou a ser atendida por um professor substituto, com a continuidade do planejamento pedagógico.

A escola também informou que adotou medidas para evitar prejuízos ao aprendizado dos estudantes e realizou orientações sobre respeito e convivência no ambiente escolar. Nas considerações finais, o documento reconhece que alguns alunos participaram deliberadamente da provocação, mas ressalta que não é possível atribuir a mesma responsabilidade a todos os estudantes presentes.

A direção recomenda que as alegações referentes a episódios anteriores sejam analisadas em procedimentos próprios, caso necessário, garantindo a manifestação das partes. Também destacou que o relatório tem caráter administrativo e não estabelece responsabilidade definitiva do professor ou dos alunos.

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