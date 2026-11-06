Deputada Estadual mais votada do Paraná é processada por assédio eleitoral

O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) entrou com uma ação civil pública contra a vereadora de Londrina Jéssica Ramos Moreno, conhecida como Jessicão, após uma publicação nas redes sociais em que ela incentiva empresários a demitir funcionários por causa de suas escolhas políticas. O órgão pede que o conteúdo seja retirado do ar e que a parlamentar pague R$ 1 milhão por danos morais coletivos.

A postagem foi feita na rede social X em 25 de outubro, logo após a divulgação do resultado das eleições presidenciais. No texto, a vereadora sugere que empregadores dispensem trabalhadores que tenham votado em um candidato diferente daquele que apoiam.

Você tem uma empregada que é petista? DEMITA!



Tem um funcionário que é petista?

DEMITA!



Seu barbeiro é petista?

Troque de barbeiro.



Amigos petista?

DEMITA!



A porcaria do voto dele prejudica o seu negócio, prejudica a sua família e prejudica toda a sua vida!



Demita o mal🤬 — Jessicão (@a_jessicao) October 26, 2026

Segundo o MPT-PR, a publicação recebeu mais de 1 milhão de visualizações em poucas horas. O órgão também informou que recebeu mais de 100 denúncias relacionadas ao conteúdo.

Na avaliação do Ministério Público, o alcance da mensagem representa um risco de que outros empregadores se sintam incentivados a adotar atitudes discriminatórias contra funcionários por causa de suas convicções políticas.

Por que o MPT pede indenização de R$ 1 milhão?

O valor solicitado corresponde a R$ 1 por visualização da publicação. Para o MPT-PR, o conteúdo ultrapassa os limites da liberdade de expressão ao incentivar práticas discriminatórias nas relações de trabalho.

A instituição aponta que a mensagem pode violar direitos garantidos pela Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a privacidade e a liberdade de consciência dos trabalhadores.

Além da indenização, a ação pede que Jessicão retire a publicação do ar e também outros conteúdos que incentivem discriminação na contratação ou na permanência de trabalhadores em seus empregos.

Caso a indenização seja determinada, o dinheiro poderá ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou a entidades sociais filantrópicas. Os recursos deverão ser aplicados em programas voltados à proteção dos direitos dos trabalhadores.

Jessicão tem mais de 200 mil seguidores no X e foi a deputada estadual mais votada do Paraná nas eleições deste ano.

Procurada pela Tribuna do Paraná, Jessicão afirmou que ainda não teve acesso oficial ao processo nem foi formalmente comunicada sobre o conteúdo da ação. A vereadora disse que pretende se manifestar após conhecer todos os elementos do caso.

Na nota, ela também defendeu a liberdade de expressão e afirmou que não abrirá mão do direito de se manifestar, desde que respeite os limites da Constituição e das leis.