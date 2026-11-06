Paraná terá risco de tempestades e queda de até 5°C após chegada de frente fria

O Paraná deve enfrentar um novo episódio de tempestades neste sábado (7), com risco muito alto de ocorrências no Sudoeste e em parte do Oeste do Estado. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões.

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar deve provocar uma queda de pelo menos 5°C nas temperaturas até segunda-feira (9).

O alerta ocorre em meio aos recentes episódios de eventos climáticos extremos registrados no Estado. Segundo o boletim de gestão de riscos elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil, praticamente todo o Paraná está sob risco alto de tempestades neste sábado, com possibilidade de ocorrências mais severas nas regiões Oeste e Sudoeste.

A instabilidade começa a ganhar força ainda nesta sexta-feira (6), principalmente a partir da tarde. A formação de um sistema de baixa pressão nas proximidades do Paraguai favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas no Noroeste, Oeste, Centro e Centro-Sul.

“A aproximação de um novo sistema de baixa pressão nas proximidades do Paraguai, com extensão em direção à Região Sul do Brasil, favorece a formação de áreas de instabilidade a partir da tarde. Núcleos isolados de chuva acompanhada de trovoadas começam a se intensificar”, explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Apesar da mudança no tempo, o calor ainda predomina nesta sexta-feira. As temperaturas podem atingir 31°C em municípios do Oeste e Noroeste, enquanto na região Leste os termômetros não devem ultrapassar os 24°C.

Tempestades avançam durante a madrugada

A situação deve se agravar na madrugada de sábado, quando uma frente fria de características continentais avança pelo Paraná. As primeiras áreas atingidas serão o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Noroeste, com previsão de temporais que podem se espalhar para as demais regiões ao longo do dia.

“O avanço de uma nova frente fria, desta vez com características continentais, volta a elevar o risco de tempestades no Estado. Já durante a madrugada, áreas de instabilidade com potenciais para temporais avançam pelo Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Noroeste”, alerta Barbieri.

Durante a manhã e a tarde, as instabilidades devem alcançar todo o território paranaense, acompanhadas de descargas elétricas, ventos moderados a fortes e possibilidade de granizo.

Diante do cenário, a Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos meteorológicos. Para receber alertas gratuitos por SMS, basta enviar o CEP da residência para o número 40199.

Frio chega no domingo e temperaturas podem ficar abaixo dos 8°C

Depois das tempestades, o Paraná terá uma mudança expressiva nas temperaturas. Uma massa de ar frio começa a avançar pelo Sul do Brasil na noite de sábado, provocando queda nos termômetros, especialmente nas cidades próximas à divisa com Santa Catarina.

No amanhecer de domingo (8), as temperaturas devem ficar próximas dos 10°C em grande parte da metade sul do Estado. No Centro-Sul, algumas localidades podem registrar marcas inferiores a 8°C.

O frio também deve limitar a elevação das temperaturas ao longo do dia. No Leste, as máximas não devem passar de 16°C. Já no Oeste, os termômetros podem alcançar 24°C, enquanto no Noroeste chegam aos 28°C.

A chuva ainda poderá ocorrer de forma isolada entre a madrugada e a manhã de domingo no Leste, Campos Gerais e Norte. No Litoral, a circulação de ventos vindos do oceano mantém a possibilidade de precipitações fracas durante o dia.

“Nas demais regiões, com o avanço da massa de ar frio, a estabilidade atmosférica volta a predominar, principalmente no Oeste, Sudoeste e Noroeste, onde o sol já aparece”, afirma o meteorologista.

Na segunda-feira (9), a tendência é de tempo firme e predomínio de sol na maior parte do Paraná, mas com temperaturas pelo menos 5°C inferiores às registradas durante a semana. No Litoral, ainda há previsão de chuva fraca e isolada.