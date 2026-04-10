Nota Paraná paga R$ 100 mil para mulher que pediu CPF em apenas 6 notas

O último sorteio do Nota Paraná, realizado nesta quinta-feira (09/04), representou um recorde na história do programa. Ao todo, 3,42 milhões de paranaenses pediram cpf na nota e participaram dos sorteios. E não é preciso um volume gigantesco de compras para mudar de vida. Os grandes deste último sorteio provaram que a sorte sorri para quem tem constância, mesmo com poucas notas fiscais.

A grande estrela do mês foi uma consumidora de 38 anos, de São Miguel do Iguaçu. Ela faturou o prêmio máximo de R$ 100 mil utilizando apenas 6 notas fiscais. Essas poucas compras geraram 58 bilhetes que foram suficientes para superar mais de 39 milhões de tíquetes na disputa.

O segundo prêmio, de R$ 50 mil, reforça ainda mais essa ideia. O ganhador, um jovem de 27 anos de Maria Helena, precisou de apenas 13 notas fiscais (que geraram 4 bilhetes) para garantir a bolada.

Além dos prêmios principais, o programa distribuiu valores menores para milhares de outros paranaenses:

100 pessoas receberam R$ 1.000.

receberam R$ 1.000. 8.000 pessoas receberam R$ 100.

receberam R$ 100. 35.000 pessoas receberam R$ 50.

Ao todo, foram entregues R$ 2,8 milhões para pessoas físicas e outros R$ 4,4 milhões para entidades sociais do estado.

Como participar

O segredo não está em comprar muito, mas em nunca esquecer de pedir o CPF. O processo é simples:

Peça o CPF na Nota: Em qualquer compra no comércio do Paraná, solicite a inclusão do seu documento. Cadastre-se: Se ainda não for cadastrado, acesse o site oficial do Nota Paraná, clique em “cadastre-se” e preencha seus dados básicos. Acompanhe: Cada nota gera bilhetes automaticamente para os sorteios mensais e ainda devolve parte do imposto pago como crédito em dinheiro.