ExpoLondrina começa nesta sexta com shows e expectativa de milhões em negócios

Londrina volta a ser a capital nacional do agronegócio a partir desta sexta-feira (10/04), quando a 64ª edição da ExpoLondrina abre seus portões no Parque Ney Braga. A promessa dos organizadores e a expectativa dos participantes é consolidar o Paraná como referência em inovação e produtividade no campo. A abertura oficial da feira acontece às 17h30, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD).

Sob o tema “Agro: inteligente, humano e feito de encontros”, o evento, que é organizado anualmente pela Sociedade Rural do Paraná (SRP), segue até o dia 19 de abril, com uma programação que mostra a força econômica do setor, com o fechamento de negócios milionários, e também oferece aos visitantes atrações musicais e entretenimento para as famílias.

O cenário para 2026 é de otimismo. O alvo dos participantes é superar a expressiva marca do ano passado, que girou em torno de R$ 1,7 bilhão em negócios. Todos os espaços comerciais estão negociados há cerca de dois meses e, ao todo, 300 expositores confirmaram presença na ExpoLondrina deste ano. O impacto na economia local é considerável, com a previsão de pouco mais de meio milhão de pessoas circulando no Parque Ney Braga durante o evento.

“Fizemos tudo para receber o público e os expositores da melhor forma possível. Não conseguimos mensurar expectativas de público e negócios, pois ninguém esperava o que aconteceu ano passado. Mas a expectativa é muito boa”, disse Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná, à Tribuna.

O organizador da feira lembra que os visitantes terão várias novidades, como a reforma do museu, um novo aquário, a volta do gado leiteiro para as exposições, muitas atrações para a família, shows e gastronomia. “Além disso, teremos cursos e palestras e ações inéditas, como o ônibus gratuito para ir e vir ao parque. Esperamos uma presença enorme das famílias”, acrescentou.

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), Marcus Vinícius Gimenes, a ExpoLondrina promove a conexão de toda uma cadeia interessada no desenvolvimento do Paraná. “Cada vez mais, nosso agronegócio ganha destaque no cenário internacional pelo investimento em tecnologias e inovações que são desenvolvidas em parceria com o setor industrial”.

Gimenes, que é de Londrina, menciona a ligação íntima do agronegócio com o setor industrial. “O setor de fabricação de produtos alimentícios é o mais relevante do nosso segmento, tanto no valor de produção quanto na geração de empregos. Ao dar visibilidade a toda essa conexão, a ExpoLondrina ajuda a fortalecer ainda mais o setor produtivo paranaense”.

Segundo a Agência Estadual de Notícias, o BRDE formalizará novos contratos e protocolos de intenções para estimular o desenvolvimento regional já na primeira segunda-feira do evento. Estandes com grandes maquinários, novidades em insumos, produtores e criadores e dezenas de cooperativas marcam presença diariamente na feira.

Pavilhão trata do futuro do agro

O Pavilhão Smart Agro vai reunir tudo que diz respeito ao futuro do agro, não só paranaense, como brasileiro. Neste ano, a robótica assume o protagonismo com uma verdadeira “tropa” de assistentes inteligentes, como um cão-robô, um garçom autônomo, um patrulheiro de segurança eletrônico e máquinas capazes de executar tarefas como cortar mato/grama em terrenos acidentados e íngremes.

A Fundação Araucária apresenta projetos de 12 Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPIs), focando em temas cruciais como segurança alimentar, solos e abelhas. Já o IDR-Paraná mantém a tradição da Via Rural “Fazendinha”, que, em seus 11 mil m², demonstra tecnologias sustentáveis para o pequeno e médio produtor.

Uma das grandes estrelas da pecuária nesta edição é a estreia da raça Texas Longhorn. Com chifres que podem atingir 3 metros de envergadura, os animais prometem encantar os visitantes pela rusticidade e docilidade. O evento sediará o primeiro leilão da raça no Brasil, no dia 18 de abril. No total, cerca de 5 mil animais, entre bovinos, equinos e ovinos, passarão pelo parque.

Espaço exclusivo para “mundo pet”

No Pavilhão Expo Pet, cães, gatos, coelhos e peixes serão reunidos para oferecer não só uma oportunidade de negócios, mas também para encantar os visitantes. Hoje estima-se que existam cerca de 160 milhões de animais de estimação nas casas brasileiras, a terceira maior população pet do mundo, de acordo com a Sociedade Rural do Paraná.

O conceito do espaço foi desenvolvido em parceria com o Sebrae. Criadores de cães e gatos de diversas raças estarão entre os expositores do pavilhão e estarão à disposição para negócios. Assim como criadores de coelhos e especialistas em aquarismo.

Haverá uma Pista Agility, espaço recreativo com obstáculos para cães, para que os visitantes se divirtam com os animais de uma empresa especializada em adestramento. Também haverá encontros e exposição de cães de raça ao longo da feira.

“A Expo Pet é um ambiente que fortalece o segmento com networking e proximidade com o público durante a ExpoLondrina. E ela também é pensada para ser um atrativo aos visitantes que gostam de ver de perto os animais e interagir com eles. É um pavilhão especial dentro da ExpoLondrina que consolidou a presença dos pequenos animais aqui”, detalha Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná.

Um dos restaurantes disponíveis para os visitantes será pet friendly.

Entretenimento para toda a família

Para o público que busca lazer, a agenda de shows traz os maiores nomes do sertanejo e da música nacional, como:

Leonardo;

Gusttavo Lima;

Ana Castela;

Bruno & Marrone;

Zé Neto & Cristiano;

Edson & Hudson;

Sorriso Maroto;

Lauana Prado, entre outros.

O parque de diversões conta com a maior roda-gigante itinerante da América Latina e novas atrações como o Spinning Out. Pensando na acessibilidade, a organização manteve a Expo Promo (dias 13, 14 e 15 de abril), com ingressos a preços reduzidos (R$ 9 a meia-entrada) e transporte coletivo gratuito na linha exclusiva do evento.

Dependendo do dia, os ingressos para shows custam a partir de R$ 49 (clique aqui para ver todos os preços).