Pane em aeroportos cancela oito voos entre Curitiba e São Paulo

Uma pane no Centro de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo provocou o cancelamento de oito voos com origem ou destino no Aeroporto Internacional Afonso Pena na manhã desta quinta-feira (9/4). O problema técnico afetou operações nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Campinas. Em Curitiba, mais de mil passageiros tiveram que enfrentar os atrasos.

Seis dos voos cancelados eram da LATAM Airlines Brasil e dois da Azul Linhas Aéreas. Metade das viagens tinha como destino o estado de São Paulo. Segundo a Motiva, concessionária responsável pelo terminal, 906 passageiros foram afetados diretamente.

Confira, abaixo, a lista dos voos cancelados:

TAM3060 (LATAM Brasil): Congonhas (CGH) → Curitiba (CWB). Horário de partida: 10:35;

TAM3063 (LATAM Brasil): Curitiba (CWB) → Congonhas (CGH). Horário de partida: 11:15;

AZU2818 (Azul): Curitiba (CWB) → Guarulhos (GRU). Horário de partida: 11:45;

TAM3574 (LATAM Brasil): Congonhas (CGH) → Curitiba (CWB). Horário de partida: 11:35;

TAM3289 (LATAM Brasil): Curitiba (CWB) → Guarulhos (GRU). Horário de partida: 12:20;

AZU4830 (Azul): Guarulhos (GRU) → Curitiba (CWB). Horário de partida: 14:25;

TAM3288 (LATAM Brasil): Guarulhos (GRU) → Curitiba (CWB). Horário de partida: 13:40;

TAM3287 (LATAM Brasil): Curitiba (CWB) → Guarulhos (GRU). Horário de partida: 14:45.

A concessionária orienta que passageiros afetados procurem diretamente as companhias aéreas para remarcação, reembolso ou assistência.

Motivo da pane está em investigação

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que a falha ocorreu entre 8h58 e 10h09, período em que houve restrições no controle do tráfego aéreo. As causas do problema técnico ainda estão sendo apuradas. Após a normalização do sistema, as operações foram gradualmente retomadas.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que monitora a situação e realiza o levantamento das rotas e passageiros impactados. O órgão também acompanha as medidas adotadas pelas companhias para garantir assistência aos viajantes, conforme prevê a regulamentação do setor.