Banco Master fez repasses milionários a empresas do apresentador Ratinho

Documentos enviados pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado mostram que duas empresas do Grupo Massa, do apresentador Ratinho, pai do governador do Paraná, Ratinho Junior, receberam repasses do Banco Master, de Daniel Vorcaro. Ao todo, as empresas somam pelo menos R$ 24 milhões em transações registradas pelo banco.

Conforme consta nos documentos, obtidos e divulgados nesta quarta-feira (08/04) pelo jornal Folha de S. Paulo, os repasses ocorreram entre 2022 e 2025 para dois negócios: Massa Intermediação e Gralha Azul Empreendimentos e Participações.

Para a Massa Intermediação, de Carlos Roberto Massa, o apresentador Ratinho, foram repassados R$ 21 milhões entre 2022 e 2025. Já a Gralha Azul Empreendimentos e Participações, que pertence ao Grupo Massa, somou R$ 3 milhões em 2022.

Ratinho fez propagandas do CredCesta, um cartão consignado ligado ao Banco Master e voltado para servidores públicos.

De acordo com nota enviada pelo Grupo Massa à Tribuna do Paraná, “o governador Ratinho Jr não faz parte do quadro societário das empresas Massa Intermediação e Gralha Azul.”

Outros nomes também aparecem nos documentos enviados à CPI, como Michel Temer, Antônio Rueda, ACM Neto, Guido Mantega, Fábio Wajngarten, Henrique Meirelles e Ricardo Lewandowski.

O que são as empresas citadas nos repasses do Banco Master

A Massa Intermediação e Assessoria Empresarial está ativa desde 2021 e tem sede em Marumbi, na região norte do Paraná. Conforme consta no registro, a empresa presta consultoria em gestão empresarial.

A Gralha Azul Empreendimentos e Participações está inscrita no bairro Parolin, em Curitiba, no mesmo endereço onde funciona a Rede Massa. O registro aponta que a principal atividade econômica do negócio é intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral.

Grupo Massa se manifesta

Procurado pela Tribuna do Paraná, o Grupo Massa afirmou, por meio de nota, que “possui mais de 30 anos de atuação em diversos setores econômicos. Ao longo desse período, construiu uma trajetória pautada por práticas amplamente reconhecidas pelo mercado com rendimentos declarados à Receita Federal, incluindo campanhas publicitárias e parcerias com diversas marcas e empresas. Sua atuação não se confunde com a conduta de terceiros com os quais manteve relações contratuais. No caso dos contratos citados, esclarecemos que o governador Ratinho Jr não faz parte do quadro societário das empresas Massa Intermediação e Gralha Azul.”

Também procurada pela Tribuna do Paraná, a defesa de Daniel Vorcaro disse que não vai se manifestar sobre o tema.