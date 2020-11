O novo milionário sorteado pelo Nota Paraná – programa estadual que devolve parte do imposto pago nas compras – é de Telêmaco Borba. O sorteio de novembro, que levou em consideração as compras realizadas em agosto, foi realizado na manhã desta segunda-feira (9). O sortudo que vai receber o prêmio principal embolsará R$ 1 milhão.

Os dois prêmios seguintes, de R$ 200 mil, foram para Paranavaí e Curitiba. O programa também sorteou 100 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10. Para saber se está entre os contemplados basta acessar seu perfil no site do Nota Paraná e verificar seus bilhetes.

No total, foram distribuídos R$ 5 milhões, sendo R$ 2,8 milhões para cidadãos e R$ 2,2 milhões para instituições sociais sem fins lucrativos, sendo neste caso R$ 10 fatias de R$ 20 mil e 20 mil de R$ 100.

Além do sorteio, nesta segunda o Nota Paraná liberou créditos gerados pelas notas fiscais emitidas nas compras de agosto. São R$ 21,9 milhões em créditos a consumidores e entidades – R$ 3 milhões a mais do que em outubro. A maior parte desse montante vai para pessoas físicas, R$ 19,9 milhões; outros R$ 2 milhões são destinados a entidades assistenciais que solicitaram o CNPJ ou receberam doações de notas fiscais.

Confira quais as instituições que levaram R$ 20 mil:

ACMF – Associação Campo Mourão Futsal – Campo Mourão Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cianorte – Cianorte Lar Infantil Sol Amigo – Curitiba Marev – Maringá Apae de Inácio Martins – Inácio Martins Amaras / Recanto Mundo Jovem – Maringá Associação Missão Vida Nova – Pato Branco Instituto Bom Jesus – Cianorte Apae Ipiranga – Ipiranga Instituto Polo Internacional Iguassu – Foz do Iguaçu



Como participar do Nota Paraná

Para receber de volta o dinheiro do ICMS e participar dos sorteios, é necessário informar o CPF na hora da compra. Além de um cupom pela primeira compra do mês, independentemente do valor, cada R$ 200 em compras renderá um novo bilhete. Depois, é necessário se cadastrar no site do Nota Paraná e clicar em autorizar a participação no sorteio. O programa permite também pedir a nota sem a identificação do documento e fazer a doação para uma entidade filantrópica.

Como resgatar o dinheiro

Quem for resgatar créditos do programa Nota Paraná para conta bancária tem que pagar pelo serviço, no valor de R$ 1,81. A cobrança passa a valer a partir da segunda transferência feita pelo usuário no ano, seja pessoa física, jurídica ou entidades sem fins lucrativos cadastradas no programa.

Até janeiro de 2018, a taxa do serviço não era repassada ao consumidor. A exceção é o Banco do Brasil, por ser a instituição financeira oficial do estado. Neste caso, correntistas do Banco do Brasil não terão o desconto em qualquer solicitação de crédito.