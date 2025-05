Nota Paraná inclui mais comércios e amplia chance de consumidor ser sorteado

A partir de junho, o programa Nota Paraná ampliará o envolvimento do comércio atacadista no cálculo dos créditos. Com a inclusão de 31 novas atividades econômicas, mais de 28,5 mil empresas passarão a contribuir para a devolução de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além de gerarem bilhetes para os sorteios.

Essa expansão, solicitada pelos participantes desde a criação do programa há dez anos, representa um benefício adicional para os consumidores, segundo a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini. “Mais notas quer dizer que também teremos mais bilhetes, ou seja, mais chances de ganhar a cada sorteio e, consequentemente, mais créditos devolvidos todos os meses”, explica.

Com a novidade, o objetivo é continuar incentivando os consumidores paranaenses a informar o CPF nas compras. “Queremos ampliar o número de estabelecimentos participantes para seguir fortalecendo este programa que vem dando tão certo. Mais do que nunca, é reforçar que CPF na nota é dinheiro de volta”, complementa a coordenadora.

Outra mudança prevista é a redução do valor mínimo para saque dos créditos acumulados. A partir do segundo semestre de 2025, será possível retirar valores a partir de R$ 5, valor abaixo do limite atual de R$ 25. Desde maio, a quantidade de prêmios mensais foi ampliada, com a adição de 8 mil prêmios de R$ 100. Com isso, os sorteios regulares passaram a distribuir mais de 43 mil prêmios, enquanto os especiais, realizados em fevereiro, maio, agosto e dezembro, contemplam cerca de 23 mil ganhadores.

Confira as novas atividades incluídas no Nota Paraná

Das 31 categorias incluídas, a maioria está relacionada ao comércio de produtos variados, como alimentos para animais, sorvetes, massas alimentícias e embalagens. Confira a lista completa a seguir:

Fabricação de produtos de carne (CNAE 1013-9/01);

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis (CNAE 1053-8/00);

Fabricação de laticínios (CNAE 1052-0/00);

Fabricação de produtos de panificação industrial (CNAE 1091-1/01);

Fabricação de alimentos e pratos prontos (CNAE 1096-1/00);

Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas (CNAE 4623-1/06);

Comércio atacadista de sisal (CNAE 4623-1/07);

Comércio atacadista de alimentos para animais (CNAE 4623-1/09);

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados (CNAE 4632-0/01);

Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (CNAE 4632-0/02);

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4632-0/03);

Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 4634-6/03);

Comércio atacadista de açúcar (CNAE 4637-1/02);

Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (CNAE 4637-1/04);

Comércio atacadista de massas alimentícias (CNAE 4637-1/05);

Comércio atacadista de sorvetes (CNAE 4637-1/06);

Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (CNAE 4637-1/07);

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 4637-1/99);

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4639-7/02);

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 4644-3/02);

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01);

Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE 4645-1/02);

Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03);

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 4646-0/02);

Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (CNAE 4649-4/03);

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4649-4/09);

Comércio atacadista de suprimentos para informática (CNAE 4651-6/02);

Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais (CNAE 4679-6/03);

Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (CNAE 4686-9/01);

Comércio atacadista de embalagens (CNAE 4686-9/02);

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (CNAE 4691-5/00).