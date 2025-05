Família Madalosso é alvo de golpe após estragos das chuvas

Circula nas redes sociais um golpe envolvendo uma suposta campanha de arrecadação para reconstrução do telhado do restaurante Família Madalosso, localizado em Santa Felicidade, em Curitiba. Na noite desta quarta-feira (21), fortes chuvas atingiram o bairro e causaram estragos em um dos salões do estabelecimento.

A fraude foi denunciada nas redes sociais por Neuza Madalosso, integrante da família proprietária do restaurante. A publicação falsa utiliza uma imagem adulterada da fachada e solicita contribuições via PIX.

Em nota enviada à Tribuna, o Grupo Família Madalosso esclareceu que não está promovendo nenhuma vaquinha e reforçou que quaisquer comunicações oficiais são feitas exclusivamente pelos seus canais autorizados. Confira o posicionamento:



“Circula nas redes sociais mensagens falsas utilizando o nome e a imagem do restaurante solicitando doações.Informamos que o Restaurante Família Madalosso não solicita nenhum tipo de doação em seu nome.

Mensagens com esse tipo de pedido configuram fraude. Não compartilhe, não doe e não envie dados a perfis suspeitos. Nossas comunicações oficiais acontecem apenas pelo perfil verificado do Instagram: @familiamadalosso. Em caso de dúvida, fale com a gente pelo nosso canal oficial do WhatsApp: (41) 3372-2121.”

Restaurante segue funcionando

Na quarta-feira (21), parte do teto de um dos salões cedeu em razão do grande volume de chuva. Vídeos mostraram a evacuação rápida de clientes e funcionários. Apesar dos danos, ninguém foi ferido durante o ocorrido.

O Grupo Família Madalosso informou em seu perfil oficial que o funcionamento foi retomado nesta quinta-feira (22). Enquanto a recepção passa por reparos, os atendimentos ocorrem normalmente nos salões Roma e Firenze, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h — exceto às terças-feiras (fechado) e aos domingos, quando abre apenas para o almoço.

PCPR orienta sobre denúncias de falsos golpes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) orienta que, em caso de tentativa de golpe, o Boletim de Ocorrência pode ser registrado presencialmente, em uma delegacia, ou on-line, pelo site da corporação.

Antes de clicar em links ou enviar qualquer quantia em dinheiro, deve-se verificar a autenticidade do solicitante. Provas, como capturas de tela (prints), podem auxiliar nas investigações. Outras recomendações podem ser consultadas na cartilha de prevenção à golpes da PCPR.