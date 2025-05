Teto do tradicional restaurante Madalosso desaba com temporal em Curitiba; Vídeo!

O temporal que atingiu Curitiba na noite desta quarta-feira (21) causou grandes estragos no tradicional restaurante da cidade, o Madalosso, em Santa Felicidade. Por sorte ninguém ficou ferido com os estragos no restaurante.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram muita água invadindo parte de um dos salões do restaurante, clientes sendo retirados às pressas e, por fim, o teto de um dos ambientes do restaurante desabando.

Compilado de vídeos mostra a situação no restaurante tradicional de Curitiba: Imagens mostram muita água escorrendo pelo teto de uma parte do gigante e tradicional restaurante de Curitiba:

E aí, Madalosso?

Em um post feito nas redes sociais a Familia Madalosso falou sobre o caso. “Devido às fortes chuvas que atingiram Curitiba na noite de ontem (quarta-feira), uma pequena parte da recepção do restaurante foi danificada. Felizmente, graças à agilidade e organização das nossas equipes, ninguém se feriu – nem funcionários nem clientes. Todas as instalações da empresa já passaram por vistoria, e estamos operando com total segurança e seguimos hoje (quinta) com atendimento normal. Agradecemos a preocupação e apoio de todos“, diz a nota assinada pelo Grupo Família Madalosso.

