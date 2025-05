Casal de idosos é preso por manter cães e gato em canil clandestino no litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Antonina, no litoral, resultou no resgate de oito cães e um gato que estavam em um canil clandestino. A ação, que aconteceu na terça-feira (20), também prendeu em flagrante um casal, de 71 e 76 anos, responsável pelo local.

De acordo com a PCPR, os animais eram mantidos em condições degradantes. A investigação começou depois que a ONG Focinhos Felizes –Sanahu recebeu uma denúncia e repassou a situação para a PCPR, informando a possível prática de maus-tratos aos animais.

Ao ir até o local, a polícia constatou o funcionamento de um canil clandestino, sem qualquer regulamentação ou autorização dos órgãos, como a Vigilância Sanitária e o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Também não havia qualquer tipo de acompanhamento por profissional habilitado.

Animais eram vendidos entre R$ 200 e R$ 800. Foto: PCPR

Cachorros e gato eram comercializados por casal

Oito cães foram encontrados: seis da raça Pinscher, um Yorkshire e um sem raça definida. Seis deles estavam presos em correntes curtas, na parte externa do imóvel. Os cães viviam sem nenhuma proteção contra chuvas, vento e frio. O gato também foi encontrado nas mesmas condições, além de estar sem alimentação.

Durante os interrogatórios, a mulher admitiu que realizava a venda dos animais, cobrando valores entre R$ 200 e R$ 800 por cachorro. Já o homem optou por permanecer em silêncio. Denúncias anônimas indicaram que o casal mantinha os animais com o único objetivo de comercialização, o que foi constatado durante a investigação.

Judiciário determina tornozeleira eletrônica para casal preso por maus-tratos aos animais

A prisão em flagrante ocorreu pelos crimes de maus-tratos contra cães e gatos. O casal foi apresentado em audiência de custódia, na qual o Poder Judiciário homologou a prisão, arbitrou fiança e determinou o uso de tornozeleira eletrônica como medida cautelar.

O delegado Emmanuel Lucas Moura destacou que a atuação da Polícia Civil foi possível pela colaboração da população e da ONG. “Denúncias são fundamentais para o enfrentamento aos maus-tratos, permitindo que a polícia adote, com a agilidade necessária, as providências cabíveis para responsabilização dos envolvidos e proteção dos animais”, disse.

+ Leia mais Prazo para pagamento do IPVA com final de placa 5 e 6 acaba nesta quinta

Os animais resgatados foram encaminhados à ONG responsável pela denúncia, que providenciou o atendimento veterinário e está conduzindo os trâmites para a destinação adequada de cada um.

Como denunciar maus-tratos

Em casos de maus-tratos, o cidadão pode registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR. Nestas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A população pode, ainda, denunciar o crime de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, ou pelo telefone 197 da PCPR.