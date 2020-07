O programa Nota Paraná, que dá prêmios aos consumidores que colocam o CPF na nota no Paraná, será retomado após o retorno dos sorteios da Loteria Federal, da Caixa Econômica. Segundo o governo do Paraná, os sorteios dos meses de abril e maio serão em julho. Já os sorteios de junho e julho serão juntamente com o de agosto, colocando o cronograma novamente em dia. Ao todo serão liberados R$ 25 milhões nestes dois meses.

A Secretaria de Estado da Fazenda explica que a cada mês serão liberados R$ 5 milhões em prêmios (R$ 2,8 milhões aos cidadãos e outros R$ 2,2 milhões às entidades assistenciais). No dia 14 de julho serão liberados R$ 10 milhões em premiações. Já no dia 12 de agosto serão mais R$ 15 milhões.

Como participar do Nota Paraná

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site do programa e clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Atenção! para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site através de uma opção que deve ser ativada.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 200 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.