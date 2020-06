Curitiba tem alerta laranja para tempestade nesta terça-feira (30), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os ventos serão fortes, podendo chegar acima dos 40 km/h, mas a chuva só deve chegar na capital no final da tarde ou no período da noite. Segundo o Simepar, a temperatura deve ser mais alta, com a máxima de 22°C e a mínima de 13°C. Pela manhã, o sol aparece entre nuvens por conta da alta nebulosidade.

Para o restante da semana, a previsão é que o frio intenso tome conta do estado. Já na quarta-feira (1º), julho chega com céu claro e vento. A temperatura mínima em Curitiba deve bater 6°C com rajadas de vento de 58 quilômetros por hora.

Já para quinta-feira (2), no segundo dia de julho, previsão de geada em Curitiba. A mínima prevista deve chegar a 3°C nas primeiras horas da manhã. Para o fim de semana, a baixa temperatura irá permanecer, mas irá subir em relação ao frio de quinta-feira.