A queda de uma árvore na Rua Carneiro Lobo, no bairro Água Verde, em Curitiba bloqueia o trânsito e deixa moradores da região sem energia na manhã desta terça-feira (30). A queda, causada pelos ventos fortes, foi na proximidade do cruzamento com a Avenida Silva Jardim.

A árvore, da espécie tipuana, tinha aproximadamente 20 metros de altura e atingiu de leve um carro estacionado. Já a fiação elétrica foi bastante danificada com a queda. Não há feridos.

Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) auxiliam os motoristas na região e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz a retirada da árvore do local para desbloquear a via. Não há previsão de liberação.