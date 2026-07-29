O que provocou o nevoeiro que “engoliu” o Litoral do Paraná? Veja imagens

O Litoral do Paraná amanheceu encoberto por um nevoeiro intenso no início desta semana. Na segunda-feira (28), a formação de um nevoeiro marítimo reduziu a visibilidade em praticamente toda a faixa litorânea do estado. O fenômeno, comum durante o inverno em regiões costeiras, foi provocado pelo encontro entre uma massa de ar quente e úmida e a superfície mais fria do oceano.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), trata-se de um nevoeiro de advecção, que se forma quando o ar úmido se desloca sobre uma superfície com temperatura inferior à da atmosfera.

“Quando esse ar quente e úmido entrou em contato com a superfície mais fria do oceano, resfriou até atingir a saturação, favorecendo a condensação do vapor d’água e, consequentemente, a formação do nevoeiro”, explica a meteorologista Raissa Pimentel.

Fenômeno meteorológico transforma paisagem em Matinhos. Foto: Almir Alves / Matinhos Agora Fenômeno meteorológico transforma paisagem em Matinhos. Foto: Almir Alves / Matinhos Agora Fenômeno meteorológico transforma paisagem em Matinhos. Foto: Almir Alves / Matinhos Agora Fenômeno meteorológico transforma paisagem em Matinhos. Foto: Almir Alves / Matinhos Agora Fenômeno meteorológico transforma paisagem em Matinhos. Foto: Almir Alves / Matinhos Agora Fenômeno meteorológico transforma paisagem em Matinhos. Foto: Almir Alves / Matinhos Agora

No momento em que o fenômeno foi registrado, a temperatura da água do mar variava entre 16 ºC e 18 ºC, abaixo da média de aproximadamente 20 ºC observada no litoral paranaense mesmo durante os meses mais frios do ano.

Embora sejam frequentemente confundidos, nevoeiro e neblina não são a mesma coisa. A principal diferença está na visibilidade. Enquanto a neblina permite enxergar a mais de um quilômetro de distância, o nevoeiro reduz esse alcance para menos de um quilômetro, podendo comprometer a circulação em rodovias, portos e aeroportos.

Há chance de novos nevoeiros?

Vídeo gravado por Almir Alves / Matinhos Agora

A formação de nevoeiros depende de uma combinação de fatores, como elevada umidade do ar, ventos fracos e temperaturas baixas. Nos próximos dias, porém, essas condições não devem predominar.

A partir desta quarta-feira (29), a passagem de uma frente fria provoca chuva em todas as regiões do Paraná, aumentando a nebulosidade e impedindo a formação do fenômeno. Na quinta-feira (30), apesar da redução das precipitações, a atmosfera continuará instável, sem condições favoráveis para novos episódios de nevoeiro.

A possibilidade de novas formações aumenta novamente entre sábado (1º) e domingo (2). Com a chegada de uma massa de ar mais estável, o céu tende a ficar limpo durante as madrugadas e os ventos perdem intensidade. Somado ao solo úmido, esse cenário favorece o aumento da umidade relativa do ar e cria condições para a ocorrência de novos nevoeiros e neblinas nas primeiras horas da manhã.