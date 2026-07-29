Falta de água afeta milhares de moradores em 9 bairros da grande Curitiba hoje

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) programa e executa manutenções, obras e serviços operacionais no sistema de água do estado nesta quarta-feira (29). Moradores de municípios da Região Metropolitana de Curitiba, do Centro-Ocidental, dos Campos Gerais e do Norte Central devem ficar atentos aos horários de suspensão temporária do fornecimento de água e às previsões de normalização.

Região Metropolitana de Curitiba: Araucária tem corte prolongado

Na Região Metropolitana de Curitiba, a cidade de Araucária registra interrupção devido a serviços de obras e manutenção nas redes de distribuição.

Início dos trabalhos: 29 de julho de 2026, às 08h00.

29 de julho de 2026, às 08h00. Previsão de normalização: Manhã de quinta-feira, 30 de julho de 2026.

Manhã de quinta-feira, 30 de julho de 2026. Bairros afetados: Boqueirão, Fazenda Velha, Campina das Pedras, Capela Velha, Centro, Chapada, Estação, Porto das Laranjeiras e Passaúna.

Centro-Ocidental e Norte Central: Higienização de reservatórios

Em Campo Mourão e Araruna, a paralisação do fornecimento de água ocorre para a realização de serviços de higienização de reservatórios, procedimento periódico preventivo para assegurar a qualidade e a segurança da água distribuída.

Campo Mourão Início: 29 de julho de 2026, às 05h00. Previsão de normalização: Tarde de 29 de julho de 2026. Motivo: Higienização de reservatórios.

Araruna Início: 29 de julho de 2026, às 05h00. Previsão de normalização: Tarde de 29 de julho de 2026. Motivo: Higienização de reservatórios. Localidades afetadas: Toda a cidade.



Campos Gerais: Manutenção de equipamentos e falta de energia

No interior e na região dos Campos Gerais, as interrupções afetam Ortigueira e o distrito de Caetano Mendes, em Tibagi.

Ortigueira Início: 29 de julho de 2026, às 08h00. Previsão de normalização: Tarde de 29 de julho de 2026. Motivo: Manutenção de equipamentos. Localidades afetadas: Vila Rural e bairro Pâmela.

Tibagi Início: 29 de julho de 2026, às 11h15. Previsão de normalização: Noite de 29 de julho de 2026. Motivo: Falta de energia elétrica na unidade do sistema. Localidades afetadas: Distrito de Caetano Mendes.



Orientação aos leitores

A Sanepar orienta que imóveis com caixa-d’água de dimensão adequada e sem vazamentos internos sentem menos os impactos do desabastecimento temporário. A recomendação da companhia é usar a água com prioridade para alimentação e higiene pessoal durante os períodos de manutenção.