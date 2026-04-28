Multas de pedágio Free Flow são suspensas na BR-277 e BR-369, no PR. Como regularizar?

Uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), anunciada nesta terça-feira (28/4), traz alívio para milhares de motoristas que trafegam pelo sistema de livre passagem (free flow) em todo o Brasil. A medida suspende cerca de 3,4 milhões de multas e estabelece novas regras para a regularização de débitos. A decisão envolve, inclusive, duas rodovias que cortam o Paraná.

No Paraná, a medida impacta diretamente quem utiliza trechos importantes das rodovias BR-277 (concessionária EPR Iguaçu) e BR-369 (concessionária EPR Paraná), que já operam com a tecnologia de pórticos de cobrança automática em substituição às praças físicas.

Prazos e benefícios para o motorista

A deliberação foca em dar transparência ao sistema e evitar punições por falta de informação. Confira as principais mudanças:

Prazo para Pagamento: Os usuários agora têm até 200 dias para regularizar débitos de tarifas de pedágio.

Os usuários agora têm até para regularizar débitos de tarifas de pedágio. Anistia de Multas: Quem quitar os débitos em aberto até o dia 16 de novembro deste ano ficará isento da multa por infração.

Quem quitar os débitos em aberto até o dia ficará isento da multa por infração. Recuperação de Pontos: Motoristas que pagarem as tarifas dentro do prazo também poderão recuperar os pontos perdidos na CNH decorrentes dessas autuações.

Motoristas que pagarem as tarifas dentro do prazo também poderão recuperar os pontos perdidos na CNH decorrentes dessas autuações. Ressarcimento: Para quem já pagou multas anteriormente, será possível solicitar o reembolso junto ao órgão fiscalizador estadual, desde que a tarifa do pedágio correspondente seja quitada dentro do novo prazo de 200 dias.

A partir de 17 de novembro, o sistema volta ao rigor normal. Quem tiver tarifas em aberto após essa data sofrerá a aplicação imediata de multa e encargos.

Integração com a Carteira Digital de Trânsito

Um dos grandes gargalos do free flow era a dificuldade do condutor em saber onde e quanto pagar. Para resolver isso, o Contran determinou que as concessionárias têm 100 dias para integrar seus sistemas ao aplicativo CNH do Brasil.

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Com a mudança, o motorista poderá consultar todas as passagens e débitos de forma centralizada na Carteira Digital, independentemente se a via é federal, estadual ou municipal. Enquanto a integração não é concluída, a consulta deve ser feita nos canais oficiais das concessionárias (EPR Iguaçu e EPR Paraná, no caso das rodovias paranaenses).

O que é o pedágio free flow?

Diferente do modelo tradicional, o free flow utiliza pórticos com câmeras e sensores que registram a placa ou a tag do veículo sem a necessidade de reduzir a velocidade. A vantagem é a fluidez do tráfego e a possibilidade de cobrança proporcional ao trecho percorrido. No Brasil, o sistema está em expansão, abrangendo estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rondônia.

Rodovias com o sistema free flow no Brasil

● BR-101/RJ-SP – concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo (RioSP/Motiva);

● BR-381/MG – concessionária Nova 381 S.A;

● BR-262/MG – Way-262 – concessionária da Rodovia BR-262/MG S.A.;

● BR-116/SP-RJ – concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo (RioSP);

● BR-364/RO – concessionária Nova 364;

● BR-277/PR – concessionária EPR Iguaçu;

● BR-369/PR – concessionária EPR Paraná;

● SP-099 (Contorno Sul da Tamoios) – concessionária Tamoios;

● SP-333 – concessionária Ecovias Noroeste Paulista;

● SP-326 – concessionária Ecovias Noroeste Paulista;

● MG-459 – concessionária EPR Sul de Minas.