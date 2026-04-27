Quatro novas praças de pedágio no Paraná aderem ao modelo free flow em maio

A partir de 4 de maio (segunda-feira), quatro praças de pedágio no Paraná passarão a operar no modelo free flow (livre passagem). A concessionária EPR Iguaçu vai implantar o sistema eletrônico nas praças P5 (Presidente Castelo Branco), P6 (Mandaguari), P7 (Arapongas) e P8 (Jataizinho).

A mudança foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na quinta-feira (23/4). Segundo a agência, a escolha dos trechos considera fatores estratégicos para a mobilidade regional e o escoamento da produção.

Com o novo modelo, a cobrança passa a ser feita sem a necessidade de parada em cabines. A expectativa é reduzir filas, aumentar a fluidez do tráfego e melhorar a previsibilidade para motoristas e transportadores. Além disso, as praças também terão novos valores de tarifa básica. Confira, abaixo:

P5 (Presidente Castelo Branco): R$ 13,50

P6 (Mandaguari): R$ 9,90

P7 (Arapongas): R$ 10,50

P8 (Jataizinho): R$ 17,10

Apesar dos benefícios, o modelo tem sido questionado na Justiça. Parlamentares alegam falhas no sistema e defendem que a cobrança integral da tarifa pode contrariar a Lei 14.157/2021, que prevê pagamento proporcional ao trecho percorrido. Além dessas novas quatro praças, outros trechos estão em estudo no Paraná.

Normas de implementação

A liberação do sistema ocorreu após análise técnica da ANTT sobre o cumprimento das exigências contratuais e operacionais. Para isso, a equipe avaliou itens como condições do pavimento, sinalização, faixa de domínio e funcionamento dos pórticos eletrônicos.

No modelo de livre passagem, não há cancelas. O usuário pode pagar por TAG automática, aplicativo ou consulta online. A concessionária disponibiliza orientações para os usuários sobre como realizar a quitação das tarifas e evitar pendências.