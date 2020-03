Uma mulher com diagnóstico confirmado de coronavírus em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, é investigada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por descumprir a ordem de isolamento enquanto aguardava o resultado do teste. A paciente teria ido a uma festa de música eletrônica durante o período de quarentena.

A paciente vinha sendo monitorada pela prefeitura de Foz do Iguaçu desde que solicitou atendimento médico com suspeitas da doença. Como estava ciente da situação, a mulher deveria ter ficado em isolamento social enquanto aguardava o resultado do exame. Nesta quarta-feira (18), o resultado da paciente para Covidi-19 foi confirmado.

Caso seja confirmado que descumpriu o isolamento, a paciente poderá responder por crime contra saúde pública. De acordo com o artigo 268 do Código Penal: “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena: detenção, de um mês a um ano, e multa”.

A reportagem da Gazeta do Povo entrou em contato com o Ministério Público do Paraná para apurar a denúncia. A resposta, por meio da assessoria de comunicação, foi de que a investigação está em curso, mas que os detalhes não podem ser divulgados.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).