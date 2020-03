Curitiba registrou nesta quinta-feira (19) mais três casos de contaminação pelo Coronavírus. São os casos de um casal cuja mulher esteve no Rio de Janeiro e de um homem que voltou da França. Os dois apresentam sintomas leves de infecções respiratórias, estão em isolamento domiciliar e passam bem.

O outro paciente está internado em um hospital da rede privada e encontra-se estável. A equipe de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) monitora outros possíveis contatos dos três pacientes, por precaução. Com os novos registros, sobe para 17 o número de casos confirmados na cidade. A cidade trabalha com o número de 234 casos suspeitos sob investigação.

+ Leia mais: Grávidas e coronavírus: 9 cuidados que as gestantes têm que ter

Há alguns dias a Secretaria do Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) têm apresentado números diferentes. Nesta quinta, ambas explicaram o ocorrido. O aumento no número de casos investigados de ontem para hoje nos boletins da se deu pela instabilidade no sistema de notificação online do Ministério da Saúde. “Isso dificulta a inserção em tempo real de todos os casos em investigação”, explicou a médica infectologista da SMS, Marion Burger.

O secretário da Saúde, Beto Preto, falou sobre o aumento dos casos. São 146 investigados atualmente, contra 67 no dia anterior. O número de cidades acometidas pela doença não mudou. Os casos registrados até agora são em Curitiba (17), Cianorte (2), Campo Largo (1), Foz do Iguaçu (1), Maringá (1) e Londrina (1).

+ Veja também: Urbs fecha ala da rodoviária e pode alterar a quantidade de ônibus nas ruas

Menos exames

Em função do aumento significativo dos casos em investigação em Curitiba nos últimos dias, os exames para o novo coronavírus estão sendo priorizados para os casos graves.

No entanto, segundo a Prefeitura, amostras respiratórias para exame do novo coronavírus também poderão ser coletadas em pessoas com quadro gripal que fazem parte do grupo de risco para complicações: bebês menores de 1 ano e idosos acima de 70 anos; pessoas com doenças graves ou crônicas descompensadas (cardiopatia, doença renal, pulmonar, etc); imunodeprimidos; gestantes; e outras situações especiais.

+ Não perca: Caixa reduz juros e anuncia pausa para pagamento de dívidas

“Esses curitibanos com quadros leves de infecção respiratória não devem procurar diretamente a unidade de saúde, UPAs ou hospitais, para evitar riscos. A recomendação é que liguem para a central de atendimento Covid-19 da Prefeitura (41-3350 9000) para combinar o procedimento do exame, se for indicado”, alerta Marion.

Como não existe remédio específico para a infecção pelo novo coronavírus, a infectologista ressalta que o exame não altera a conduta clínica. “Todas as ações de isolamento, tratamento dos sintomas, repouso, hidratação e alimentação saudável não dependem do exame e devem ser adotadas para qualquer caso suspeito”, diz a médica.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).