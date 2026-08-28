Mulher ameaçada pelo companheiro pede socorro em prontuário médico

Na última quinta-feira (27), Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 44 anos, em flagrante, por violência doméstica contra a sua companheira. A prisão ocorreu em Ibiporã, no Norte do estado, depois que a vítima pediu ajuda durante atendimento hospitalar.

Ela escreveu em seu prontuário médico, solicitando que não deixassem o homem acompanhá-la na consulta, ao final, ela pede: “Socorro”. A mulher alegou que teria alguns problemas, para poder ir até o hospital.

De acordo com a apuração da PCPR, ela teria sido mantida em cárcere privado, era agredida e foi submetida a situações de humilhação na quarta-feira (26). A mulher também relatou ter sido obrigada a dormir com as roupas molhadas, sob a incidência direta de um ventilador. Segundo ela, o homem também ameaçou sua filha.

O delegado da PCPR Vitor Dutra, informou que a vítima apresentava lesões e relatou sentir medo do companheiro. Ele permanecia na sala de espera do hospital o qual estava.

Após ser acionada pela equipe, a Polícia Civil compareceu e abordou o suspeito. Ainda conforme os policiais, o preso possui registros anteriores relacionados a violência doméstica, com agressões contra uma ex-companheira no município de Jerônimo da Serra.

A vítima recebeu atendimento médico, foi encaminhada para exames e orientada sobre as medidas protetivas de urgência. A investigação da PCPR vai apurar as circunstâncias dos fatos e demais condutas relatadas.

Denúncias

Proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência faz parte do trabalho da PCPR. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.