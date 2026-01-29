Muito calor e pancadas de chuva devem marcar o fim de semana no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A passagem de um sistema de baixa pressão promete trazer muita chuva para o Paraná a partir desta quinta-feira (29/01), segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No Litoral, os dias serão marcados por temperaturas elevadas, com previsão de chuvas em todas as tardes deste fim de semana, podendo se estender com menor intensidade até o período noturno.

A chuva pode começar já na tarde desta quinta (29/01), quando os termômetros devem registrar valores próximos aos 30°C. Há possibilidade de tempestades isoladas com grande volume de chuva em curto espaço de tempo, intensa atividade elétrica e rajadas de vento mais fortes.

Quem pretende curtir os shows do Verão Maior Paraná precisará se precaver com capa de chuva. Por volta das 21h desta quinta, horário em que Fernandinho sobe ao palco do Verão Maior em Matinhos, a previsão indica diminuição na intensidade das chuvas, que devem permanecer entre fraca e moderada.

+ Leia mais Show gratuito faz o esquenta para o Inner Circle em Matinhos

Previsão do tempo para o Litoral do Paraná neste fim de semana

A sexta-feira (30/01) pode iniciar com chuva fraca no Litoral. No entanto, as pancadas mais intensas estão previstas para o período da tarde, ainda que menos severas em comparação com a quinta (29/01). “Apesar da menor intensidade, não se descarta ocorrência de raios pontuais sobre a região, e chuvas fracas podem persistir ao anoitecer”, explica Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

No sábado (31/01), a chuva retorna no final da tarde, permanecendo durante a noite e podendo se estender até a madrugada, com maior intensidade no Litoral Sul, especialmente em Matinhos e Pontal do Paraná. Novamente, a capa de chuva será item fundamental para os frequentadores dos shows do Verão Maior. “A chuva será de intensidade moderada, mas não se descarta a ocorrência de raios”, afirma Bianca.

+ Leia mais Pontal do Paraná recebe R$ 50 milhões para pavimentação urbana

O domingo (01/02) também terá chuva, ainda que menos intensa e com características típicas de verão. As pancadas são esperadas durante a tarde e devem enfraquecer ao anoitecer. “As temperaturas máximas permanecem acima dos 28°C, e a elevada nebulosidade contribui para a sensação de abafamento”, diz Bianca.