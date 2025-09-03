Müchenfest 2025: três finais de semana e mega shows

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi lançada oficialmente nesta terça-feira (02), em Ponta Grossa, a programação da 34ª Münchenfest, a Festa Nacional do Chope Escuro. A coletiva, com um coquetel típico alemão assinado pelo Restaurante Esse Biergarten, movimentou o Grande Hall da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG), reunindo autoridades, convidados e a imprensa.

A realização da festa neste ano é da Prime, em parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa. Em uma nova proposta, a edição será dividida em três finais de semana – incluindo dois feriados nacionais.

A festa inicia no dia 14 (sexta-feira) com o desfile dos Blocos pela Avenida Vicente Machado. Na sequência, o Centro de Eventos recebe atrações alemãs e o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Já no dia 19 (quarta-feira), véspera do Feriado da Consciência Negra, a Münchenfest recebe a dupla Hugo e Guilherme. A programação segue pelos dias 20 (quinta-feira) com Jota Quest; 21 (sexta-feira) Matuê e 22 (sábado) com o cantor Daniel e o seu show “Um novo tempo”.

O último final de semana da Festa Nacional do Chope Escuro será nos dias 28 (sexta) com Gustavo Mioto e 29 (sábado) com a dupla paranaense, Chitãozinho e Xororó.

A venda de ingressos inicia no próximo dia 09 (terça-feira), a partir do meio dia, pela Blueticket. Haverá a possibilidade de parcelamento em até seis vezes. Além disso, será liberada a venda antecipada de estacionamento para otimizar o acesso ao Centro de Eventos.

Mais informações sobre a München estarão disponíveis no Instagram.

“Queremos recuperar a importância da Festa para o estado e futuramente para o Brasil”, projeta o CEO da Prime, MAC Lovio Solek. “A München está no coração do ponta-grossense. Teremos uma edição histórica”, destaca a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schimidt.

“Eventos como a Münchenfest fortalecem o turismo e movimentam a economia”, reconhece o secretário municipal de Turismo, Paulo Stachowiak. “A ACIPG reconhece a importância da Festa e é claro que estaremos sempre de portas abertas”, a presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG), Giorgia Bin Bochenek. “Será uma festa linda, com muitas novidades e muita cultura alemã”, conclui a rainha da 33a Münchenfest, Déborah Tozetto.

Comida típica e atrações culturais

Um autêntico biergarten alemão está confirmado na 34ª Münchenfest.

O Essen Biergarten, referência paranaense na gastronomia alemã, será o restaurante oficial que estará instalado no Centro de Eventos. A marca que é destaque na capital do estado também terá operações menores em todas as praças de alimentação da Festa, garantindo comida alemã para todo o público em quatro pontos estratégicos da München.

A cultura alemã ganha destaque nesta edição da Münchenfest, principalmente com as disputas do chope em metro e provas germânicas. “Teremos ainda uma reformulação no concurso que vai eleger as majestades da München”, antecipa a Produtora Cultural e Marketing da festa, Rosangela Brodhage.