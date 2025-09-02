Senador Sergio Moro é preferido dos curitibanos para o governo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (2), mostra como está a preferência do eleitor de Curitiba e região metropolitana para as eleições 2026. A sondagem traz a intenção de voto ao governo do Paraná e às duas cadeiras ao Senado pelo estado.

Foram simulados quatro cenários: todos são liderados pelo senador Sergio Moro (União Brasil). Moro oscila entre 39,3% e 42% na escolha dos entrevistados, seguido pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), que alcança entre 26,4% e 28,6%.

A partir da migração do vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, ao partido Novo, o nome dele foi incluído nas pesquisas eleitorais das últimas semanas: neste Paraná Pesquisas, ele aparece na terceira colocação, oscilando entre 10,6% e 12,6%.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi (PSD), é o nome que aparece com mais potencial de “herdar” votos em caso de apoio direto do governador Ratinho Junior (PSD). O recorte da pesquisa ocorreu entre eleitores de Curitiba e de 28 municípios da região metropolitana.

Pesquisa para o governo do Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas gerou um cenário espontâneo (quando os nomes dos políticos não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e quatro estimulados (quando os candidatos são mostrados para escolha do entrevistado).

Ratinho Junior e Sergio Moro são os mais citados na espontânea

Sergio Moro (União): 3,8%

Rafael Greca (PSD): 1,1%

Requião Filho (PDT): 0,9%

Paulo Martins (Novo): 0,7%

Alexandre Curi (PSD): 0,6%

Cristina Graeml (Podemos): 0,3%

Guto Silva (PSD): 0,3%

Enio Verri (PT): 0,1%

Outros nomes citados: 0,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,4%

Não sabe/Não opinou: 76,3%

Ratinho Junior (PSD): 9% (Ratinho Junior está em segundo mandato e não pode disputar o mesmo cargo em 2026).

Moro lidera em cenário com o nome de Curi

Sergio Moro (União): 39,3%

Requião Filho (PDT): 26,4%

Paulo Martins (Novo): 10,6%

Alexandre Curi (PSD): 10%

Enio Verri (PT): 1,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,1%

Não sabe/Não respondeu: 5,1%

Disputa contra Guto Silva

Sergio Moro (União): 41%

Requião Filho (PDT): 28,5%

Paulo Martins (Novo): 12%

Guto Silva (PSD): 3,8%

Enio Verri (PT): 1,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%

Não sabe/Não respondeu: 5,3%

Sérgio Moro e Requião Filho se mantém entre os mais citados

Sergio Moro (União): 41,8%

Requião Filho (PDT): 28,3%

Paulo Martins (Novo): 12,1%

Darci Piana (PSD): 3,2%

Enio Verri (PT): 1,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%

Não sabe/Não respondeu: 5,2%

Menções ao nome de Moro aumentam em quarto cenário estimulado

Sergio Moro (União): 42%

Requião Filho (PDT): 28,6%

Paulo Martins (Novo): 12,6%

Enio Verri (PT): 2,1%

Norberto Ortigara (PSD): 1,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,2%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Transferência de votos de Ratinho Junior

A pesquisa eleitoral ao governo do Paraná em 2026 também fez uma pergunta específica para verificar o potencial de migração de votos a partir do governador Ratinho Junior — que mantém alta aprovação da atual gestão.

A pergunta aos entrevistados pelo Paraná Pesquisas foi: Dentre esses possíveis candidatos que poderiam ser apoiados pelo governador Ratinho Junior, qual deles teria mais chance de ganhar o seu voto?

Alexandre Curi (PSD): 38,2%

Guto Silva (PSD): 11%

Darci Piana (PSD): 8,8%

Norberto Ortigara (PSD): 3,4%

Nenhum deles: 21,4%

Não sabe/Não respondeu: 17,2%

Metodologia: 1.005 entrevistados pelo Paraná Pesquisas, em Curitiba e municípios da região metropolitana, entre os dias 25 de agosto e 1º de setembro de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,2 pontos percentuais para os resultados gerais; 4,3 pontos percentuais em Curitiba e 4,6 pontos percentuais nos municípios da região metropolitana.