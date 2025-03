Motorista usava galinhas como disfarce para transportar drogas em rodovia do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (19), aproximadamente 26 quilos de drogas escondidas em um tanque de combustível de um Ford Belina. O veículo saiu da região de fronteira e foi abordado na BR-369, em Ubiratã, no Noroeste do Paraná.

Com o objetivo de tentar driblar a fiscalização policial, o motorista, de 38 anos, disse que tinha um sítio. Além disso, para disfarçar o cheiro da droga que estava transportando, ele colocou uma gaiola com galinhas vivas no porta-malas.

No entanto, os policiais perceberam o cheiro do entorpecente que vinha do carro. Na vistoria, notaram que havia algo além de gasolina no tanque de combustível. O compartimento estava lotado de maconha, haxixe e skank. Havia apenas um pequeno espaço ao redor do tanque para o combustível.

O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Ubiratã e as galinhas foram apreendidas. A PRF não detalhou para qual local as aves foram levadas.