Motorista de van escolar é preso após atropelar criança de cinco anos no Paraná

Uma criança de cinco anos ficou ferida após ser atropelada por uma van escolar nesta terça-feira (11), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O motorista, de 58 anos, foi preso suspeito de fugir sem prestar socorro e deve responder por tentativa de homicídio.

O acidente aconteceu logo após a menina desembarcar do veículo em frente à própria residência. Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a criança foi atingida pela mesma van que fazia o transporte escolar. Após o atropelamento, o condutor fugiu.

A avó encontrou a menina caída e ferida. A vítima recebeu atendimento das equipes do Siate, com apoio médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi encaminhada ao hospital. Ela sofreu uma fratura na clavícula e permanece internada.

Homem teria bebido antes de atropelar criança

A monitora da van, filha do motorista, presenciou e confirmou o atropelamento. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Wesley Vinicius, o homem teria consumido cinco latas de cerveja antes do acidente.

Após diligências, policiais localizaram o motorista em frente à residência dele. Na abordagem, o homem apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. De acordo com a Polícia Civil, em informações ao Boa Noite Paraná, da RPC TV, o caso será investigado.